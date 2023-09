Der Kursanstieg des US-Dollar-Index (DXY) setzte sich diesen Monat fort, da die Anleger auf die Zinsentscheidungen mehrerer Zentralbanken reagierten. Der Index stieg auf ein Mehrmonatshoch von 105,72 $ und lag damit ~6,28 % über dem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

Die restriktive Federal Reserve

Der US-Dollar-Index hat auf mehrere Zinsentscheidungen und Wirtschaftszahlen reagiert. Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass die Verbraucherinflation (VPI) in den USA stieg von 3,2 % im Juli auf 3,7 %.

Infolgedessen beschloss die Federal Reserve am Mittwoch, eine restriktive Zinspause einzulegen. Die Zinssätze blieben unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 %. Am wichtigsten ist, dass die Fed angedeutet hat, dass sie später in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung um 0,25 % vornehmen wird.

Die Entscheidung der Fed weicht von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ab, die letzte Woche beschlossen hatte, die Zinsen um 0,25 % anzuheben. Die meisten Analysten betrachteten die Zinserhöhung der EZB als gemäßigter, da Lagarde auf eine Pause hinwies.

Unterdessen haben die Bank of England (BoE) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) beschlossen, die Zinssätze unverändert zu lassen. Die meisten Ökonomen gingen davon aus, dass die beiden Banken die Zinsen um weitere 0,25 % erhöhen würden, da die Inflation im Vereinigten Königreich und in der Schweiz weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt.

Der nächste wichtige Katalysator, der den US-Dollar-Index beeinflussen wird, ist die für Freitag angesetzte Entscheidung der Bank von Japan (BoJ). Die BoJ-Entscheidung ist von entscheidender Bedeutung, da der japanische Yen ein wichtiger Bestandteil des DXY ist.

Wie ich hier geschrieben habe, gehen Ökonomen davon aus, dass die BoJ die Zinssätze unverändert bei -0,10 % belassen wird. Unklar ist die Strategie der Bank zur Rettung des fallenden Yen. Das USD/JPY-Paar ist auf den höchsten Stand seit November 2022 gestiegen. Es liegt einige Punkte unter seinem Allzeithoch von 151,90.

Prognose für den US-Dollar-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DXY-Index in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befand. In diesem Zeitraum hat der Index nun das Fibonacci-Retracement-Level von 38,2 % erneut getestet. Er nähert sich auch dem wichtigen Widerstand bei 105,90 $, dem höchsten Stand vom 8. Mai.

Der US-Dollar-Index steht ebenfalls kurz davor, ein goldenes Kreuzmuster zu bilden. In der Preisaktionsanalyse ist dies eines der wichtigsten Aufwärtssignale. Bei einem Anstieg über den Widerstand bei 105,90 $ wird er bis zum 50 %-Fibonacci-Retracement-Level ansteigen.

