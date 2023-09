Japanische Aktien gaben am Freitag leicht nach, da die Anleger über die jüngsten Zinsentscheidungen der Federal Reserve und der Bank von Japan (BoJ) nachdachten. Der genau beobachtete Nikkei 225-Index fiel auf 32.160 ¥, den niedrigsten Stand seit dem 29. August. Vom Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 3,5 % gesunken. Das USD/JPY-Paar setzte seinen Aufschwung fort.

Entscheidung der Bank von Japan

Die Anleger haben sich diese Woche auf die Maßnahmen der wichtigsten Zentralbanken konzentriert. In den USA legte die Federal Reserve eine restriktive Pause ein. Sie ließ die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % und deutete an, dass sie später in diesem Jahr eine weitere Erhöhung um 0,25 % vornehmen wird. Die Bank prognostizierte außerdem, dass die Zinsen noch länger auf einem erhöhten Niveau bleiben müssen.

In Europa ließen die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank von England (BoE) die Zinssätze unverändert. Ökonomen hofften, dass die Bank die Zinsen um 0,25 % erhöhen würde. In Indonesien beschloss die Zentralbank, die Zinssätze um 0,25 % zu senken.

Der Nikkei 225-Index fiel und konnte dann einen Teil der Verluste ausgleichen, nachdem die Bank of Japan die Zinsen unverändert bei -0,10 % beließ. Auch das Zinsstrukturkurvenkontrollprogramm blieb bestehen, da es die 10-Jahres-Anleihe zwischen -0,50 % und 0,5 % schwanken lässt.

Die Entscheidung der BoJ fiel kurz nachdem die Statistik des Landes starke Daten zur Verbraucherinflation veröffentlicht hatte. Der Gesamt-Verbraucherpreisindex stieg im August um 3,2 %, während der Kern-VPI auf 3,1 % kletterte. Die Inflation blieb in den letzten Monaten über dem BoJ-Ziel von 2 %.

Daher gehen Analysten davon aus, dass die BoJ letztendlich die Zinsen erhöhen wird, insbesondere wenn der japanische Yen auf 150 sinkt.

Die Fed war der größte Katalysator für den Nikkei 225-Index, da sie andeutete, dass die Zinsen über einen längeren Zeitraum höher bleiben würden. In der Folgezeit gaben amerikanische Aktienindizes wie der Dow Jones, der Nasdaq 100 und der S&P 500 drei Tage in Folge nach.

Die Unternehmen im Nikkei 225-Index mit der besten Wertentwicklung in den letzten 30 Tagen waren Mitsui Engineering, Kobe Steel, Mazda Motor, Sumitomo Mitsui Financial und Eneos Holdings. Alle diese Aktien sind in den letzten 30 Tagen um mehr als 20 % gestiegen. Die größten Nachzügler waren hingegen Unternehmen wie Advantest, Shiseido, Daiichi Sankyo und Yamaha.

Prognose für den Nikkei 225-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Nikkei 225-Index in den letzten Monaten in einer engen Spanne bewegte. Nachdem er im Juni mit 33.796 ¥ ein Mehrjahrzehnthoch erreichte. Er hat ein Triple-Top-Muster gebildet. Der Index ist auch unter die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte gerutscht, während der Relative Strength Index (RSI) nach unten tendiert.

Daher wird der Nikkei-Index in den kommenden Tagen wahrscheinlich in dieser Spanne bleiben. Er wird an der wichtigen Unterstützungsmarke bei 32.000 ¥ bleiben. Eine weitere Rallye des Nikkei 225-Index wird bestätigt, wenn der Kurs über den wichtigen Widerstand bei 33.796 ¥ steigt.