United Auto Workers hat beschlossen, den Streik gegen zwei der drei großen Automobilhersteller – General Motors Company (NYSE: GM) und Stellantis NV – zu verlängern.

Die Gewerkschaft geht jedoch nicht so aggressiv gegen Ford Motor Co. (NYSE: F) vor, da sie ein echtes Interesse an einer “Einigung” gezeigt hat, wie Shawn Fain – der Präsident der UAW – sagt.

So hat Ford beispielsweise zugestimmt, die Gewinnbeteiligung zu verbessern und den Lebenshaltungskostenausgleich wiederherzustellen. Dennoch gebe es noch einige “ernste Probleme zu lösen”, fügte Fain hinzu.

Anders sieht es bei General Motors und Stellantis aus – und so werden die United Auto Workers nun an weiteren 38 Standorten in 20 US-Bundesstaaten gegen die beiden streiken.

Der ausgeweitete Streik wird etwa 5.600 Automobilarbeiter betreffen. Sowohl GM als auch Stellantis liegen derzeit noch im grünen Bereich.

Die Motive der UAW stehen in Frage

Die UAW hat beschlossen, den laufenden Streik zu verlängern, einen Tag nachdem durchgesickerte Nachrichten, an denen ihr Kommunikationsdirektor Jonah Furman beteiligt war, Fragen zu den Motiven der Proteste aufgeworfen hatten.

In den besagten Nachrichten, über die The Detroit News zuerst berichtete, wird der Streik als Mittel bezeichnet, um “wiederkehrende Rufschädigung und betriebliches Chaos” bei den Automobilherstellern zu verursachen.

Furman hat noch nicht offiziell auf die durchgesickerten Nachrichten reagiert, die ihn auch mit den Worten zitieren, er habe in einem privaten Gruppenchat auf X (früher bekannt als Twitter) gesagt:

Wenn wir sie monatelang verwundet halten können, dann wissen sie nicht, was sie tun sollen. Das Schöne ist, dass wir alles öffentlich gemacht haben und sie immer noch hilflos sind, es zu stoppen.