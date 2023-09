Der Aktienkurs von Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV) stieg am Dienstag sprunghaft an, da die Anleger die jüngsten Entwicklungen bei Immunovant (NASDAQ: IMVT) begrüßten. Der Aktienkurs stieg um mehr als 20 % in die Höhe und erreichte mit 12,90 $ erneut das bisherige Jahreshoch. Seit dem Tiefststand im Jahr 2022 ist er um mehr als 390 % gestiegen.

Copy link to section

Roivant Sciences ist ein Biotech-Unternehmen, das durch seine Zusammenarbeit mit Vivek Ramaswamy, dem GOP-Präsidentschaftskandidaten, bekannt wurde. Das Unternehmen erforscht verschiedene Krankheiten, die von großen Biotech-Unternehmen oft ignoriert werden.

Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen zahlreiche Erfolge erzielt. So hat Roivant Sciences laut seinem Pipeline-Update die Zulassung für sein Produkt VTAMA erhalten, das gegen Schuppenflechte eingesetzt wird.

Roivant Sciences befindet sich derzeit in verschiedenen Stadien des Zulassungsverfahrens für 12 weitere Medikamente in Schlüsselbereichen wie systemischer Lupus erythematodes, Morbus Chron, Morbus Basedow und Schilddrüsenerkrankung.

Vor allem aber befindet sich Roivant in Gesprächen über den Verkauf eines experimentellen Medikaments gegen eine schwächende Magenerkrankung an Roche. Wenn das Geschäft zustande kommt, wird es mit über 7 Mrd. $ bewertet, was fast der Marktkapitalisierung von Roivant von über 7,8 Mrd. $ entspricht.

In meinem letzten Artikel über Roivant Sciences habe ich darauf hingewiesen, dass das Unternehmen eine gute Erfolgsbilanz in der Branche hat. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass seine anderen Arzneimittelkandidaten die FDA-Zulassung erhalten werden. So hat die FDA beispielsweise mindestens fünf Medikamente des Unternehmens zugelassen.

Der Aktienkurs von Roivant Sciences stieg sprunghaft an, nachdem Immunovant eine ermutigende Phase-1-Studie für sein Medikament IMVT-1402 angekündigt hatte. Die Studie zeigte eine starke Reduzierung von Immunglobulin G bei subkutan verabreichten Dosen. Diese Ergebnisse standen im Einklang mit früheren, nicht am Menschen durchgeführten Studien.

Der Erfolg von Immunovant war wichtig, da das Unternehmen zur Unternehmensfamilie von Roivant Sciences gehört. Weitere Firmen dieser Familie sind Lokavant, Priovant, dermavant und Genvant. Roivant ist nach wie vor ein Hauptaktionär von Immunovant, das inzwischen auf über 2,6 Mrd. $ geschätzt wird.

Prognose für den Aktienkurs von Roivant Sciences

Copy link to section

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Roivant Sciences in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Dabei hat die Aktie einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Grün dargestellt ist. Sie befindet sich jetzt einige Punkte unterhalb der Oberseite dieses Channels. Die Aktie hat sich leicht über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt.

Die Roivant-Aktie liegt weiterhin über dem entscheidenden Unterstützungsniveau bei 10 $, dem Höchststand vom 12. Januar. Daher bin ich der Meinung, dass die Roivant-Aktie mehr Potenzial hat, da die Käufer den wichtigen Widerstand bei 15 $ anpeilen.