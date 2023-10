Der USD/ZAR-Wechselkurs gab in dieser Woche nach, da die Erholung des US-Dollar-Index (DXY) nachließ. Das Paar fiel auf einen Tiefststand von 18,75 und lag damit deutlich unter dem Höchststand von 19,63 in diesem Monat. Vom Tiefststand in diesem Jahr ist der Kurs um mehr als 12 % gestiegen.

Der US-Dollar-Index geht zurück

Copy link to section

Der USD/ZAR-Kurs ging leicht zurück, da der US-Dollar-Index vom bisherigen Jahreshoch von 108 $ auf 106 $ fiel. Der DXY-Rückgang erfolgte, als die Anleger eine risikofreudigere Stimmung annahmen, wie die starke Performance amerikanischer Aktien zeigt.

Die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 stiegen am Montag um mehr als 1 %, während westliche Länder daran arbeiteten, einen umfassenden Krieg in Israel zu verhindern. Joe Biden wird das Land am Mittwoch als Zeichen der Solidarität besuchen.

Das USD/ZAR-Paar ist auch nach einem relativ positiven Bericht des IWF zurückgegangen. In seinen Wirtschaftsprognosen geht der IWF davon aus, dass Südafrika Nigeria und Ägypten überholen und zur größten Volkswirtschaft Afrikas aufsteigen wird. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft 401 Mrd. $ erreichen wird, verglichen mit 395 Mrd. $ von Nigeria.

Nigeria und Südafrika stehen vor zahlreichen Herausforderungen. In Nigeria ist die Landeswährung nahezu wertlos geworden, während die Stromkrise in Südafrika andauert. Viele südafrikanische Städte und Gemeinden haben nur noch für wenige Stunden am Tag Strom.

Positiv ist, dass die Inflation in Südafrika in den letzten Monaten gesunken ist. Die jüngsten Daten zeigten, dass die jährliche Inflationsrate auf 4,7 % gesunken ist, den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren. Sie stieg im Monatsvergleich um 0,9 %.

Südafrikas Inflation bleibt innerhalb der Spanne der Zentralbank von 3 % bis 6 %. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die SARB die Zinssätze für eine Weile auf dem aktuellen Niveau belassen wird. Es wird erwartet, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 1. November die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % belassen wird.

USD/ZAR Technische Analyse

Copy link to section

USD/ZAR-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der USD/ZAR-Wechselkurs in den letzten Tagen gesunken ist. Diese Entwicklung fand statt, nachdem das Paar ein steigendes Keil-Muster bildete, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. Der Kurs ist nun unter den 25- und 50-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gefallen. Aufgrund des steigenden Keil-Musters besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Währungspaar weiter fallen wird, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 18,50 anpeilen. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 19. Diese Einschätzung deckt sich mit meiner letzten Prognose für den südafrikanischen Rand.