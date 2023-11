Die deutschen Aktien entwickeln sich nicht gut, da die Wirtschaft mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die jüngsten Daten zeigen, dass das Vertrauen der Unternehmen gesunken ist, während die EMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor unter 50 geblieben sind.

Weitere Daten haben gezeigt, dass die Wirtschaft des Landes im 3. Quartal geschrumpft und damit in eine Rezession gerutscht ist. Damit gehört das Land zu den am schlechtesten abschneidenden großen Volkswirtschaften der Welt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Auch der wichtige Automobilsektor sieht sich mit zahlreichem Gegenwind konfrontiert, da immer mehr chinesische Unternehmen den Markt erobern. Infolgedessen ist der DAX-Index von seinem letztjährigen Höchststand von 16.524 € auf derzeit 15.100 € zurückgegangen. Dies sind einige der wichtigsten Komponenten des DAX-Index, die unterdurchschnittlich abschneiden.

Bayer

Copy link to section

Bayer (ETR: BAYN) ist eines der Unternehmen mit der schlechtesten Performance im DAX-Index. Die Aktie stürzte am Mittwoch auf ein Tief von 40,37 €, 36 % unter dem Höchststand in diesem Jahr und 58 % unter dem Höchststand vom Juni 2017.

Die Herausforderungen für Bayer ergaben sich aus der 68 Mrd. $-Übernahme von Monsanto, die zu großen Verbindlichkeiten führte. Seitdem waren die Finanzergebnisse des Unternehmens recht schwach. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass sein Umsatz auf 10,8 Mrd. € sank, während das EBITDA um 31 % auf 1,8 Mrd. € zurückging.

Nun erwägt das Unternehmen, sein Consumer-Health-Geschäft auszugliedern. Dies entspricht dem, was andere Unternehmen wie Johsnon & Johnson und AstraZeneca getan haben. Aktivisten fordern, dass sich das Unternehmen ganz aus dem Bereich Crop Science zurückzieht. In einer Erklärung sagte der CEO:

Wir sind mit der diesjährigen Leistung nicht zufrieden. Fast 50 Mrd. € Umsatz, aber ein Cashflow von Null ist einfach nicht akzeptabel. Unsere Mission stand nicht immer im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Das wird sich ändern. Wir werden Bayer umgestalten und uns nur noch auf das konzentrieren, was für unsere Mission wesentlich ist – und alles andere abschaffen.

Siemens Energy

Copy link to section

Siemens Energy ist eine weitere angeschlagene Aktie im DAX. Wie wir kürzlich schrieben, forderte das Unternehmen über 16 Mrd. € an Garantien von der Regierung. Es hatte kürzlich gewarnt, dass es in diesem Jahr Milliarden von Euro verlieren würde.

Das Geschäft von Siemens Energy leidet unter der nachlassenden Nachfrage nach Windkraftprojekten. Das Unternehmen war außerdem gezwungen, Reparaturen für den Verkauf fehlerhafter Windturbinen vorzunehmen. In jüngster Zeit waren mehrere Unternehmen wie Orsted gezwungen, ihre Windkraftprojekte aufzugeben.

Infolgedessen ist der Aktienkurs von Siemens Energy in diesem Jahr um fast 50 % eingebrochen, was Siemens zum schlechtesten Unternehmen im DAX-Index macht.

Sartorius

Copy link to section

Auch Sartorius, einem der größten Pharmaunternehmen Deutschlands, geht es nicht gut. Seine Aktie hat sich schlechter entwickelt als die anderer globaler Pharmaunternehmen. Sie ist diesen Monat um 20 % und im Jahr 2023 um über 38 % gesunken.

Das Unternehmen hat seine Leistung auf die schwache Kundennachfrage in allen seinen Segmenten zurückgeführt. Der Gesamtumsatz ging in den ersten neun Monaten des Jahres um 16,4 % auf 2,5 Mrd. € zurück. Das bereinigte EBITDA sank um 30 % auf 733 Mio. €, während die Marge auf 28,8 % fiel.

Sartorius machte für die Entwicklung auch die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich, deren Umsatz um 17,7 % auf 1,99 Mrd. € zurückging.

Daimer und Mercedes

Copy link to section

Die anderen großen DAX-Unternehmen, denen es nicht gut geht, kommen aus der Automobilbranche. Die Aktienkurse von Daimler und Mercedes Benz sind im letzten Monat um über 10 % gefallen. Auch Volkswagen und BMW haben sich in den letzten Monaten schlechter als der Markt entwickelt.

Die deutschen Automobilhersteller haben mit starkem Gegenwind zu kämpfen, da die hohen Zinssätze zu einem geringeren Absatz führen. Vor allem aber haben diese Unternehmen mit dem Wettbewerb durch chinesische Marken wie Nio, XPeng und Li Auto zu kämpfen. Infolgedessen hat die Europäische Kommission eine Untersuchung der chinesischen Subventionen eingeleitet.