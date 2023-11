Der Hang Seng-Index setzte seine Underperformance in dieser Woche fort, da die Sorgen um die chinesische Wirtschaft andauern. Der Index ist vier Tage in Folge gefallen und nähert sich nun dem niedrigsten Stand im Jahr 2023. Vom Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 24 % eingebrochen.

Chinesische Risiken bleiben bestehen

Der Hang Seng-Index war in diesem Jahr einer der Indizes mit der schlechtesten Performance weltweit. Während seine amerikanischen Konkurrenten wie der Dow Jones, der Nasdaq 100 und der S&P 500 einen zweistelligen Anstieg verzeichneten, ist er gegenüber dem Jahreshöchststand um über 24 % abgestürzt.

Diese Underperformance ist nicht neu. Nach einem Höchststand von 31.167 $ im Februar 2021 stürzte der Index um über 53 % auf einen Tiefststand von 14.655 $ im Dezember 2022. Diese Preisbewegung fand statt, als die Volkswirtschaften Chinas und Hongkongs eine Phase des Aufruhrs durchlebten.

Es gibt zwei Hauptherausforderungen, mit denen Anleger konfrontiert sind. Erstens bricht die Immobilienbranche in China zusammen. Unternehmen wie Evergrande und Country Garden, die zusammen über 500 Mrd. $ an Verbindlichkeiten haben, stehen vor dem Aus.

Das andere große Risiko sind die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Diese Spannungen haben zu großem Misstrauen bei Politikern, Wirtschaftsführern und Investoren geführt. Infolgedessen zeigen die neuesten Daten, dass die gesamten ausländischen Direktinvestitionen (FDI) aus den USA nach China fast zum Erliegen gekommen sind.

Es bestehen weitere Risiken. Am Mittwoch zeigten Wirtschaftsdaten aus China, dass die Wirtschaft im Oktober in eine Deflation geriet, da der Verbraucherpreisindex (VPI) im Oktober sank. Deflation ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass es einer Wirtschaft gut geht.

Die Federal Reserve ist immer noch restriktiv

Unterdessen hat die Federal Reserve eine weitere Straffung in den kommenden Monaten nicht ausgeschlossen. In einer Erklärung vom Donnerstag stellte Jerome Powell fest, dass die Bank die Zinsen immer noch erhöhen könnte, wenn die Inflation über 2 % bleibt. Dies erklärt, warum der Hang Seng-Index am Freitag zurückging.

Die meisten Unternehmen im Hang Seng-Index sind in diesem Jahr stark abgestürzt. Der Aktienkurs von Country Garden ist in diesem Jahr um über 63 % eingebrochen. Weitere Top-Verlierer sind unter anderem Unternehmen wie Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health und Xinyi Solar. Alle diese Aktien sind in diesem Jahr um über 50 % eingebrochen.

Auf der anderen Seite gab es auch einige Top-Gewinner im Hang Seng Index. NetEase, ein führendes Spieleunternehmen, ist in diesem Jahr um über 53 % gestiegen. Die Aktienkurse von Xiaomi und Lenovo sind in diesem Jahr um über 48 % und 40 % gestiegen. Andere Unternehmen wie PetroChina, SMIC, CNOOK und Byd sind in diesem Jahr um über 30 % gestiegen.

Mit Blick auf die Zukunft steht Hongkong in den kommenden Monaten vor zahlreichen Herausforderungen, da die chinesische Wirtschaft weiterhin Probleme hat. Einige der wichtigsten Aktien des Hang Seng, die man im Auge behalten sollte, sind Alibaba, das sich in der Aufspaltung befindet, HSBC und Baidu. Baidu hat sich auch zu einem führenden Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt.

Prognose für den Hang Seng-Index

HSI-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der HSI-Index in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Dabei hat der Index einen absteigenden Channel gebildet, der in Rot dargestellt ist. Er hat sich nun unter den neutralen Punkt dieses Channels bewegt.

Im Laufe der Zeit ist der Hang Seng-Index unter die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gefallen. Der Relative Strength Index (RSI) bewegte sich unter den neutralen Punkt. Außerdem ist der Average Directional Index (ADX) auf den niedrigsten Stand seit August dieses Jahres gefallen.

Daher sind die Aussichten für den Index pessimistisch, wobei die nächste wichtige Unterstützung bei 16.000 H$ liegt. Dieser Wert liegt etwa 7,10 % unter dem aktuellen Niveau.