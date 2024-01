Der Preis von Axelar (AXL) ist in den letzten Wochen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen stark angestiegen. Der Token sprang auf einen Höchststand von 1,2797 $, ein Rekordhoch. Er ist seit seinem Tiefpunkt in diesem Jahr um mehr als 280 % gestiegen. Diese Rallye hat seine gesamte Marktkapitalisierung auf über 611 Mio. $ gebracht.

Warum steigt der AXL-Token?

Copy link to section

Axelar ist ein führender Akteur in der Kryptoindustrie. Im Gegensatz zu anderen Netzwerken arbeitet Axelar hinter den Kulissen, um die größten Plattformen der Branche zu betreiben. Es beschreibt sich selbst als Stripe für die Blockchain-Industrie. Stripe ist ein Fintech-Unternehmen, das Zahlungen für Unternehmen wie Amazon, Shopify, Salesforce und Google verarbeitet.

Axelar betreibt einige der bekanntesten Plattformen in der Branche. Einige der Top dApps im Ökosystem sind dYdX, PancakeSwap, KyberSwap, Pangolin und Lido. Andere im Ökosystem sind Seedify, Kado und Decentraland.

Daher steigt der Preis von Axelar, da immer mehr Netzwerke aufsteigen. Die jüngste Integration war das Vertex Protocol, die eine der größten DEX in der Welt ist. Es hat auch eine Partnerschaft mit Centrifuge, einer Plattform für Real World Assets (RWA). Es wurde von Upbit gelistet.

With the integration of @vertex_protocol, DEXs building with Axelar network are handling more than half the total 24h market volume on any given day 🦾https://t.co/Tm1HR2HOPr



What this means for the cross-chain narrative 🧵 👇 — Axelar Network (@axelarnetwork) December 12, 2023

Axelar Preis hat auch wegen der wachsenden DeFi Ökosystem sprang. Daten von DeFi Llama zeigen, dass Axelar seinen Total Value Locked (TVL) Anstieg auf mehr als 613 Mio. $ erhöht hat, was ein Rekordhoch ist. Die Anzahl der wöchentlichen Commits im Ökosystem ist auf 207 angestiegen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Am wichtigsten ist jedoch, dass der Preis des Axelar-Tokens aufgrund der anhaltenden Krypto-Bonanza gestiegen ist, die einen Anstieg der meisten Token zur Folge hatte. Bitcoin ist auf über 43.000 $ gestiegen, während die gesamte Marktkapitalisierung im Ökosystem auf über 1,7 Bio. $ angestiegen ist.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kryptowährungen erfahren derzeit großen Rückenwind, darunter die sinkende Inflation, der bevorstehende Bitcoin-ETF und die bevorstehende Halbierung des Bitcoin. All dies hat zu der Fear of Missing Out (FOMO) geführt.

Axelar Preisprognose

Copy link to section

AXL-Chart von TradingView

Das Chart zeigt, dass sich der Preis des AXL-Tokens in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Vor kurzem hat der Token den wichtigen Widerstandspunkt bei 1,036 $ in eine Unterstützung verwandelt. Dies war ein entscheidender Punkt, da er im Februar dieses Jahres seinen höchsten Stand erreicht hatte.

Axelar liegt weiterhin über den gleitenden Durchschnitten der 50- und 25-Tage-Linie, während der Relative Strength Index (RSI) über den wichtigen Widerstandspunkt bei 70 gestiegen ist. Daher sind die Aussichten für die Münze optimistisch, wobei der nächste zu beachtende Punkt bei 1,50 $ liegt. Der Stop-Loss für diesen Kurs liegt bei 1,0367 $.