Die Gesamtinflation in der Eurozone stieg im Dezember gegenüber dem Vormonat auf 2,9 %, gab die Europäische Zentralbank (EZB) heute Nachmittag bekannt.

Dies ist ein recht deutlicher Anstieg gegenüber den 2,4 % im November. Er wurde jedoch weitgehend als niedriger angesehen als das, was Analysten heute erwartet hatten.

Da große Volkswirtschaften wie Frankreich ihre Kraftstoffsubventionen auslaufen lassen, wurde mit einem Anstieg des VPI- der die Energiepreise einschließt – gerechnet.

Entscheidend ist jedoch, dass Europas Kerninflationsrate (in der die Treibstoffpreise nicht berücksichtigt sind) gegenüber dem Vormonat um 0,2 % von 3,6 % im November auf 3,4 % im Dezember gesunken ist.

Dies geschah nur wenige Stunden nach den gestrigen Ankündigungen einer steigenden Inflation in Deutschland und Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften Europas.

Die Hoffnung auf Zinssenkungen keimt erneut auf

Die besser als erwarteten Nachrichten haben die Hoffnung geweckt, dass es in der Eurozone in naher Zukunft zu Zinssenkungen kommen wird.

Immerhin sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Dezember zu diesem Thema:

Mit unseren künftigen Entscheidungen stellen wir sicher, dass unsere Leitzinsen so lange wie nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau festgesetzt werden. Wir werden weiterhin einen datenabhängigen Ansatz verfolgen, um die angemessene Höhe und Dauer der Beschränkung zu bestimmen. Insbesondere werden sich unsere Zinsentscheidungen auf unsere Einschätzung der Inflationsaussichten im Lichte der eingehenden Finanzdaten stützen.

Europa befindet sich weiterhin auf der Rezessionslinie

Die Ökonomen haben die Eurozone genau beobachtet, seit Ende Oktober bekannt wurde, dass das BIP der EU von 0,2 % im 2. Quartal 2023 auf 0,1 % im 3. Quartal 2023 gesunken ist.

Die BIP-Zahlen der EU für Q4 2023 wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Eine vorläufige Schnellschätzung der EZB wird für den 30. Januar erwartet.