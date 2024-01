Bitcoin-Mining-Aktien befinden sich im freien Fall. Der Aktienkurs von Marathon Digital (MARA) ist auf dem Weg zum dritten wöchentlichen Rückgang in Folge, selbst nachdem die SEC einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigt hat. Er fiel auf 20 $ und liegt damit weit unter dem bisherigen Jahreshoch von 31,26 $.

In ähnlicher Weise stürzten die Aktien von Riot Platforms (RIOT) auf 12,2 $ und Argo Blockchain in New York auf 2 $ ab. Auch andere Bitcoin-Mining- Unternehmen wie Bit Brother, Hut 8 Mining und Bitfarms fielen weiter.

Dieser Ausverkauf ist auf die Performance von Bitcoin zurückzuführen. Nachdem er am Donnerstag auf über 49.000 $ kletterte, ist er nun auf 44.000 $ zurückgegangen und hat damit Milliarden an Marktkapitalisierung vernichtet. Es besteht auch die Gefahr, dass sich dieser Ausverkauf in den kommenden Tagen verschärft.

Bitcoin fiel nach der Genehmigung des börsengehandelten Fonds aufgrund einer Situation, die als “Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten” bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der ein Finanzwert im Vorfeld eines wichtigen Ereignisses ansteigt und dann wieder sinkt, wenn das Ereignis eintritt.

Bitcoin befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, nachdem Blackrock einen Spot-ETF beantragt hat. Dieser Einreichung folgten die von Unternehmen wie Franklin Templeton, Invesco, Fidelity und Ark Invest. Aufgrund der Natur dieser Unternehmen glaubten die Anleger, dass die SEC keine andere Wahl haben würde, als sie zu genehmigen.

Ein weiteres aktuelles Beispiel für den Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten ereignete sich im Juli letzten Jahres, als die SEC in ihrer Klage gegen Ripple verlor. Der XRP-Preis stieg zunächst sprunghaft an und stürzte dann ab. Seitdem hat es sich nie wieder erholt.

Bitcoin weist eine enge Korrelation mit Mining-Aktien wie Riot Platforms und Marathon Digital auf. Wenn es sinkt, fallen sie weiter und umgekehrt.

Der andere Grund für den Einbruch von MARA, RIOT, HUT und BETS ist, dass die Hoffnungen auf eine kurzfristige Zinssenkung der Federal Reserve geschwunden sind. Dies geschah, nachdem die USA in der vergangenen Woche gute Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft und in dieser Woche hohe Inflationszahlen veröffentlicht haben. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinssenkung nicht im März, sondern im Juni erfolgen wird.

Dies erklärt auch, warum US-Aktien abstürzen. Der Dow-Jones-Index fiel am Freitag um mehr als 180 Punkte, während der S&P 500 über 35 Punkte verlor.