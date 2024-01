Bitcoin ist in den letzten Tagen zurückgegangen, aber Experten sind weiterhin davon überzeugt, dass dieses Jahr ein starkes Jahr für die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt werden wird.

Bitcoin könnte 2024 einen neuen Höchststand erreichen

Vijay Ayyar – der Vizepräsident von CoinDCX beispielsweise erwartet, dass BTC in den kommenden Monaten einen neuen Höchststand erreichen wird. In einem aktuellen Interview sagte er:

Wenn man der Stimmung Glauben schenken darf, könnten wir noch in diesem Jahr einen beschleunigten Anstieg auf neue Allzeithochs erleben.

Ayyars optimistische Einschätzung basiert hauptsächlich auf den Spot-Bitcoin-ETFs, die die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) erst letzte Woche genehmigt hat. Es wird allgemein erwartet, dass börsengehandelte Fonds das institutionelle Interesse an Bitcoin steigern werden – und der damit verbundene Kapitalzufluss wird wahrscheinlich zu einem deutlichen Anstieg des Bitcoin-Preises führen.

Historisch gesehen hat sich Bitcoin jedoch fast nie in einem Vakuum erholt. Es spiegelt sich in der Regel im Krypto-Bereich insgesamt wider, wenn ein Rückenwind beginnt, den Preis eines BTC zu begünstigen. Es ist also denkbar, dass die erwartete Bitcoin-Rallye den aufstrebenden Krypto-Projekten wie Bitbot in diesem Jahr helfen wird.

Bitbot – eine kurze Einführung

Bitbot ist ein Telegram-Handelsbot, der sicherstellen will, dass man das Beste aus der erwarteten Rallye der Kryptowährungen 2024 herausholen kann.

Es bietet im Wesentlichen dem Kleinanleger Zugang zu institutionellen Handelswerkzeugen, um seine Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren, das er beim Handel auf dem Kryptomarkt eingehen muss.

Noch wichtiger ist, dass es sich um den ersten Trading-Bot handelt, der nicht als Depotbank fungiert, was bedeutet, dass es eine zusätzliche Sicherheitsebene für Benutzer gibt, die sich für Bitbot entscheiden. Auf seiner Website erklärt Bitbot seine Mission als:

Wir wollen Kleinanlegern erstklassige Tools zur Verfügung stellen, die gleichzeitig durch MPC-Custody gesichert sind.

Möchten Sie mehr über Bitbot erfahren? Besuchen Sie die Website über diesen Link.

Inwiefern ist Bitbot eine Investition in sich selbst?

Was Bitbot umso interessanter macht, ist sein nativer Token, der alles antreibt, wofür diese Plattform steht.

Der Bitbot-Token ist für einen Vorverkauf vorgesehen, der am 17. Januar beginnt. Wenn Sie in ihn investieren, können Sie Teil dieser Community werden und von einem exklusiven Umsatzbeteiligungsmodell profitieren, das Ihnen eine zusätzliche Einkommensquelle verschafft.

Bitbot verspricht außerdem den Zugriff auf eingeschränkte Funktionen für diejenigen, die seinen nativen Token besitzen. Dazu gehören Kopierhandel, Edelsteinscanner und zusätzliches passives Einkommen, wenn Sie auch am Empfehlungsprogramm teilnehmen.

Beachten Sie, dass Bitbot laut seiner Website „einen Teil seines Vorverkaufskontingents für Wettbewerbe verwenden wird – der erste davon ist ein 100.000 $-Wettbewerb“. Unter diesem Link können Sie sich in die Mailingliste eintragen, um über die neuesten Informationen zum Start des Vorverkaufs von Bibot auf dem Laufenden zu bleiben.

Andere Krypto-Rückenwinde könnten Bitbot helfen

Denken Sie daran, dass Sie während des Vorverkaufs keine Gewinne aus Ihrer Investition in Bitbot erzielen können, da die Token erst nach Abschluss des Vorverkaufs freigegeben werden.

Aber sobald der Vorverkauf endet, wird der native Bitbot-Token wahrscheinlich ein Zuhause an einer namhaften Kryptobörse finden, was tendenziell die Nachfrage ankurbelt, was letztendlich zu einem nächsten Anstieg des Preises eines Krypto-Tokens führt.

Laut Statista wird erwartet, dass der Kryptomarkt mit einer jährlichen Gesamtrate von knapp über 10 % wächst. Das ist die Art von Wachstum, von der Sie profitieren könnten, wenn Sie sich noch heute für den Kauf von Bitbot entscheiden.

Schließlich gibt es noch andere kurzfristige Rückenwinde, die Bitbot ebenfalls zugute kommen könnten. Beispielsweise könnte die US-Notenbank die Zinsen im Jahr 2024 mehrmals senken und dadurch das Interesse an risikobehafteten Vermögenswerten wie Kryptowährungen erhöhen.

Und dann ist da noch die Halbierung von Bitcoin, die ebenfalls für den kommenden April geplant ist. Klicken Sie hier, um mehr über Bitbot und den bevorstehenden Vorverkauf zu erfahren.