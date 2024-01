Heute hat das Eurostat-Datenzentrum der Europäischen Kommission die VPI-Inflationswerte für den Monat Dezember 2023 bekannt gegeben.

Im Dezember stieg die Inflation in der Eurozone um weitere 2,9 %, nachdem sie im November bereits um 2,4 % kletterte.

Die gesamte Europäische Union wies eine höhere Gesamtinflationsrate von 3,4 % auf.

Laut Eurostat:

Die jährliche Inflationsrate der Eurozone lag im Dezember 2023 bei 2,9 %… ein Jahr zuvor waren es 9,2 %. Die jährliche Inflationsrate der Europäischen Union lag im Dezember 2023 bei 3,4 %, gegenüber 3,1 % im November. Ein Jahr zuvor lag die Rate bei 10,4 %.

Dies ist der zweite Monat in Folge mit steigender Inflation, nachdem die Zahlen für November 2023 eine Serie von sieben aufeinanderfolgenden Monaten mit rückläufiger Inflation in der Region beendeten.

Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) sank die HVPI-Inflation in der Eurozone im November 2023 auf 2,4 %.

Diese Nachricht lässt wahrscheinlich noch mehr Zweifel daran aufkommen, dass die EZB die Zinssätze bald senken wird. Lesen Sie unseren Artikel über die Aussage der EZB, dass sie sich Zinssenkungen “noch nicht vorstellen kann”.