Die Elektrofahrzeughersteller haben ein schlechtes Jahr hinter sich, die meisten von ihnen sind zweistellig gefallen. Tesla ist um mehr als 14 % eingebrochen, während Fisker allein in diesem Jahr einen Rückgang von über 50 % verzeichnet hat. Andere Unternehmen wie Nio, Xpeng, Canoo und Mullen Automotive sind um über 30 % abgestürzt.

Aktien von EV-Metallen und EV-Ladestationen sind abgestürzt

Sie sind nicht die Einzigen. Wie ich vor kurzem schrieb, sind die Preise für batteriebetriebene Metalle wie Nickel, Lithium und Kobalt abgestürzt. Am Donnerstag teilte BHP, der größte Bergbaukonzern der Welt, mit, dass er eine umfangreiche Abschreibung seines Nickelgeschäfts erwägt.

Außerdem ist QuantumScape, ein Unternehmen, das Festkörperbatterien herstellt, in diesem Jahr um über 10 % gefallen. EV-Ladeunternehmen wie EVGo, ChargePoint und Blink Charging sind in diesem Jahr zweistellig gefallen.

Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Händler über die negative Presse in der Branche nachdenken. So haben wir beispielsweise darüber berichtet, dass Hertz seine EV-Bestände mit großem Verlust verkauft hat. Das Unternehmen, das ein großer Autokäufer ist, sagte, dass die Nachfrage nach E-Fahrzeugen gering sei und ihre Wartung nicht billig sei.

Darüber hinaus gab es Berichte, dass der Verkauf von Elektroautos 2023 weiter zurückgeht. Wie ich bereits schrieb, haben sich viele Händler in den USA über schwache EV-Verkäufe beklagt, selbst nachdem sie große Rabatte angeboten hatten.

Große OEMs wie Ford und General Motors haben ihren EV-Ambitionen ebenfalls Grenzen gesetzt, wobei GM die Rendite für die Aktionäre in den Vordergrund stellt.

Überproduktion in China

Doch eines der größten Risiken, das die Investoren vergessen, ist wahrscheinlich das wichtigste. Ich glaube, dass die Margen der meisten EV-Unternehmen schrumpfen werden, wenn China seine EV-Produktion auf ein exponentielles Niveau anhebt.

Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass Byd Tesla überholt hat und nun der größte Verkäufer von Elektroautos in China ist. Dies geschah, obwohl Tesla 2023 die Preise stark senkte, um seinen Marktanteil zu halten.

Die Realität sieht so aus, dass China für Elektroautos das Gleiche tut, was es für die Stahlindustrie getan hat. Die meisten Experten glauben, dass China dazu beigetragen hat, viele westliche Stahlunternehmen zu vernichten, da es den Markt mit ihnen überschwemmt hat.

Die chinesischen Elektroautohersteller, die ihren westlichen Konkurrenten in nichts nachstehen, erleben derzeit ein exponentielles Wachstum, das zu niedrigeren Preisen führen wird. Byd, ein Unternehmen, das Warren Buffett zu seinen Investoren zählt, hat beispielsweise im Jahr 2023 mehr als 3 Millionen Autos hergestellt, und Analysten gehen davon aus, dass es in den nächsten zwei Jahren über 5 Millionen sein werden.

Andere chinesische Elektroautohersteller wie Li Auto, Xpeng und Nio haben ihre Produktion in den letzten Jahren ebenfalls gesteigert. Nio produzierte im Jahr 2023 über 160.000 Fahrzeuge, eine Steigerung von 30 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022.

Ebenso produzierte Xpeng über 140.000 Fahrzeuge, während Li Auto über 250.000 Fahrzeuge herstellte. Bedenken Sie, dass es in China mehr als 100 EV-Unternehmen gibt, von denen die meisten ihre Produktion hochfahren.

Die chinesischen Behörden haben dies zur Kenntnis genommen. In einer Erklärung sagte ein Vizeminister, dass die Regierung versuchen werde, den ungeordneten Wettbewerb in der EV-Industrie zu lösen. Er wies darauf hin, dass die Unternehmen 9,5 Millionen Fahrzeuge herstellten und die Nachfrage nicht ausreichend sei.

Man darf nicht vergessen, dass auch andere asiatische und westliche Unternehmen wie Hyundai, Kia, Toyota und General Motors E-Fahrzeuge bauen. Zusammengenommen bedeutet dies, dass die Preise für E-Fahrzeuge weiter sinken werden, was sich auf die Gewinnspannen auswirkt.