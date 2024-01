Vorschau auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB)

Der Euro und europäische Indizes wie der DAX, der CAC 40 und der FTSE MIB stehen in dieser Woche unter Zugzwang, da die Händler auf die anstehenden Entscheidungen der EZB und der Federal Reserve warten. Die EUR/USD-Paarung gab zwei Tage in Folge nach und bewegte sich in der Nähe des niedrigsten Stands seit dem 13. Dezember.

Auch der EUR/GBP-Wechselkurs sank auf 0,8550. Der Euro verlor auch gegenüber anderen Währungen wie dem Schweizer Franken und der norwegischen Krone an Wert. Unterdessen zeigten sich die europäischen Aktienindizes wenig verändert, während ihre amerikanischen Pendants wie der Nasdaq 100 und der S&P 500 auf ein Rekordhoch stiegen.

Die EZB wird am Mittwoch ihre erste geldpolitische Sitzung in diesem Jahr beginnen und am Donnerstag ihre Entscheidung bekannt geben. Diese Sitzung findet zu einer Zeit statt, in der es der europäischen Wirtschaft nicht gut geht, da Länder wie Deutschland und Frankreich ein langsames Wachstum verzeichnen. Außerdem droht der Block in eine Rezession abzurutschen, da der Zugang zu Finanzmitteln schwierig bleibt.

Die Inflation in Europa steigt ebenfalls an, und die Krise im Nahen Osten könnte die Lage noch verschlimmern. Daten von Eurostat zeigen, dass die Inflation in der Eurozone im Dezember auf 2,9 % gestiegen ist, gegenüber 2,4 % im Vormonat. Die Inflation in der Europäischen Union ist auf 3,4 % gestiegen und liegt damit weit über dem mittleren Zielwert von 2 %.

Analysten erwarten daher, dass die EZB die Zinssätze auf dem Rekordhoch von 4,50 % belassen wird. Auch den Satz der Einlagefazilität wird sie bei 4 % belassen. In einer E-Mail-Erklärung sagte Gary Thomson, der Chief Operating Officer von FXOpen UK:

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die EZB auf ihrer kommenden Sitzung am 25. Januar den Zinssatz beibehalten wird. Nichtsdestotrotz verleiht die Rhetorik der EZB, die immer akkommodierender wird, der bevorstehenden Pressekonferenz ein gewisses Maß an Spannung.“

Die Frage ist, ob die EZB auf Zinssenkungen hinweisen wird oder ob sie wie in der Vergangenheit eine restriktive Haltung beibehält. In einer Erklärung auf dem Weltwirtschaftsforum sagte Christine Lagarde, dass die Bank mehr Zeit brauche, um die Inflation zu senken. Sie schätzte, dass die erste Zinssenkung im Sommer erfolgen wird.

Die EZB will keine Siegeserklärung abgeben, um den pandemischen Fehler zu vermeiden, als sie die Zinserhöhung hinauszögerte. Damals behauptete die EZB ebenso wie die Fed, dass die Inflation vorübergehend sei. Infolgedessen gehörte sie zu den letzten großen Banken, die mit einer Zinserhöhung begannen.