Walmart (NYSE : WMT) a encaissé 164,1 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre, selon les résultats annoncés la semaine dernière. Cela a dépassé les attentes des analystes qui se situaient à 159,7 milliards de dollars et a été le plus gros trimestre de ventes jamais enregistré pour Walmart US – générant plus de revenus qu’Apple et Home Depot réunis.

Cependant, ces bons bénéfices sonnaient comme de la musique aux oreilles des investisseurs. Le titre n’a augmenté que légèrement alors que le géant de la vente au détail a tempéré l’ambiance avec des perspectives plus faibles que prévu pour l’année à venir, résumant bien le carrefour dans lequel se trouve l’économie américaine.

Walmart a été volatil ces dernières années

Les actions de Walmart ont été relativement fortes ces derniers temps, malgré les difficultés du marché boursier dans son ensemble. Bien que la trajectoire ait été ascendante, elle a été extrêmement volatile. Le tableau ci-dessous décrit un parcours difficile à travers les années pandémiques et jusqu’en 2023.

La volatilité est particulièrement notable compte tenu de la taille de Walmart. Les revenus du roi de l’épicerie de près de 160 milliards de dollars dépassent même le dernier chiffre trimestriel d’Apple de 117,2 milliards de dollars.

Certes, la capitalisation boursière de Walmart est six fois inférieure à celle d’Apple qui se situe à 382 milliards de dollars et la comparaison est donc idiote, mais une action de cette taille n’oscille pas normalement aussi sauvagement, surtout si c’est une action non technologique.

Walmart met en garde contre une route rocailleuse à venir

Cependant, le titre a réagi de manière relativement stable dans ce cas, un écart surprenant par rapport à la normale, surtout compte tenu du rythme des bénéfices. Les investisseurs ont retiré leur optimisme des conseils des dirigeants pour l’année à venir :

Le consommateur est toujours sous pression. Et si vous regardez les indicateurs économiques, les bilans s’amenuisent et les taux d’épargne diminuent par rapport aux périodes précédentes. Et c’est pourquoi nous adoptons une vision assez prudente pour le reste de l’année. Directeur financier John David Rainey via CNBC

La dichotomie bénéfices/orientation résume bien la situation unique dans laquelle se trouve le marché. D’une part, l’inflation a atteint des niveaux vus pour la dernière fois dans les années 1970, et d’autre part, la crainte augmente sur l’hypthèse que le ralentissement puisse être suffisamment sévère pour déclencher une récession.

Walmart a pointé du doigt cet environnement macroéconomique incertain à travers des attentes modérées de croissance des ventes pour l’année à venir par rapport aux attentes des analystes, en tenant compte de l’impact de la hausse constante des taux d’intérêt sur la demande dans l’économie.

Dans l’ensemble, les prévisions sont conformes à la pensée des investisseurs et des entreprises du secteur. Ne cherchez pas plus loin que son collègue, le magasin de détail Home Depot, qui a publié ses bénéfices mardi dernier.

Home Depot a mis en garde contre un ralentissement similaire à venir, mais s’en est sorti moins bien que Walmart en raison de bénéfices en deçà des attentes. En fait, c’était la première fois depuis novembre 2019 que le magasin se retrouvait en deçà des attentes de revenus de Wall Street, et le cours de l’action a baissé de 7 % ce jour-là.