Le jeton ASI offre aux traders des opportunités avec un accès exclusif au trading assisté par l’IA

En plus d’accéder aux dernières nouvelles sur la crypto-monnaie, les traders des secteurs financiers et de la crypto-monnaie ont également besoin de fournisseurs de signaux de trading rentables comme AltSignals, qui est en activité depuis 2017.

Le marché des crypto-monnaies est assez volatil et le trading comporte de nombreux risques, surtout si un trader n’est pas bien informé. Mais en même temps, peu de traders, en particulier les débutants, peuvent effectuer une analyse de marché complète et c’est pourquoi la plupart des traders partent à la recherche de fournisseurs de signaux de trading.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est une plate-forme alimentée par des technologies de pointe telles que l’apprentissage automatique (ML), le traitement du langage neutre (NLP), l’analyse avancée des sentiments et l’intelligence artificielle (IA) pour fournir à la fois aux actifs numériques et aux traders de Forex des signaux de trading.

AltSignal utilise un modèle de régression linéaire pour prédire les prix futurs des actifs financiers en utilisant leur performance historique. Il offre également aux traders un indicateur technique appelé AltAlgo pour aider les traders à analyser le marché.

La plate-forme travaille actuellement sur un nouvel algorithme d’IA appelé « ActualizeAI » qui sera la base de l’écosystème AltSignals AI. L’équipe d’AltSignals prévoit d’intégrer les composants d’IA dans ses autres algorithmes existants une fois qu’ActualizeAI s’avérera efficace.

AltSignals a également créé une crypto-monnaie appelée ASI, qui servira de jeton d’adhésion pour l’écosystème AltSignals AI. AltSignals mène actuellement la prévente du jeton ASI qui est en phase BETA et 37,19 % des jetons ont déjà été vendus. Vous pouvez participer à la prévente ici.

Qu’est-ce qu’un jeton ASI ?

En plus d’agir comme une clé d’adhésion pour l’écosystème d’IA AltSignal, la détention de jetons ASI renforce les opportunités des traders en leur donnant le premier accès à l’expérience du nouvel algorithme d’IA, « ActualizeAI ». Il permet également aux titulaires d’accéder à tous les outils disponibles sur la plateforme.

Le jeton ASI permettra également aux détenteurs d’accéder au club des membres AI et de participer à des opportunités de prévente parallèlement à des tournois de trading. Le jeton sera également utilisé comme jeton de gouvernance communautaire à l’avenir.

La crypto-monnaie ASI, est-ce un bon investissement ?

Eh bien, cela dépend de chaque investisseur car il y a beaucoup de facteurs à considérer avant de choisir une opportunité d’investissement.

Cela dit, le jeton ASI représente une passerelle vers les outils de trading AI d’AltSignals permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées. En plus d’agir comme une clé d’adhésion à l’écosystème AltSignals AI, le jeton ASI sera également échangeable sur Uniswap parmi d’autres échanges de crypto-monnaie, une fois la prévente conclue.

Avec le soudain regain d’intérêt pour les outils d’intelligence artificielle (IA), y compris les crypto-monnaies basées sur l’IA après le lancement de l’outil de chat géré par l’IA ChatGPT, AltSignals et le jeton ASI pourraient constituer une solide opportunité d’investissement à long terme. L’algorithme d’IA d’AltSignals, ActualizeAI, devrait entrer en phase de test avant la fin du premier trimestre de 2023, juste après la fin de la prévente ASI.

De plus, la valeur d’ASI, qui s’élève actuellement à 0,012 USDT, devrait profiter du battage médiatique de l’IA une fois la prévente d’AltSignals terminée et du fait que le jeton ASI sera répertorié sur les principaux échanges de crypto-monnaie au deuxième trimestre de 2023.

La valeur du jeton ASI devrait également augmenter une fois qu’AltSignals lancera son nouveau club d’adhésion qui obligera les membres à détenir des jetons ASI. AltSignals prévoit de lancer la nouvelle plate-forme de membres au troisième trimestre de 2023, notamment le déploiement d’ActualizeAI sur le marché libre pour le trading en direct, l’intégration de ponts inter-chaînes et le lancement d’une deuxième opportunité de vente privée pour les membres.

Selon le livre blanc d’AltSignals, d’ici la fin du quatrième trimestre de 2023, Altsignals prévoit d’avoir autorisé ActualizeAI, d’étendre les utilitaires et les avantages de la plate-forme d’IA, de développer un tableau de bord en temps réel et des notifications alimentées par le moteur d’analyse des sentiments, de lancer un modèle de gouvernance via ASI et de lancer un modèle de rachat et de gravure de jetons ASI. Tout cela constitue un argument très solide pour Altsignals et ASI en tant qu’opportunité d’investissement pour les investisseurs en crypto-monnaie.