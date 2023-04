L’action GDX ETF se porte bien alors que les prix de l’or approchent de leur plus haut niveau historique et que les investisseurs adoptent lentement un sentiment de risque. L’ETF VanEck Gold Miners a atteint un sommet de 35,21 $, le plus haut niveau depuis mai 2022, ce qui signifie qu’il a bondi de plus de 60 % par rapport au niveau le plus bas en 2022.

La transition vers l’or se poursuit

Le GDX ETF est un fonds de premier plan qui suit les plus grandes sociétés d’extraction d’or au monde. Dans la plupart des cas, le fonds se porte bien lorsque les prix de l’or augmentent. Le prix de l’or s’échangeait à 2 016 $ mercredi, quelques points en dessous de son sommet historique de 2 070 $.

Il y a des chances que les prix de l’or continuent d’augmenter dans les mois à venir. Comme le montre le graphique mensuel ci-dessous, l’or a formé un motif de tasse et de poignée au cours des dernières années. Il a déjà effacé la section tasse et la consolidation récente fait partie de cette poignée.

Ainsi, en mesurant la distance entre le haut et le bas de la coupe, on peut estimer que le prix de l’or montera à 2 730 $ à long terme. Ce prix est supérieur de plus de 40 % au niveau actuel.

Tableau des prix de l’or

Le principal catalyseur de cette action sur les prix est le fait que de nombreux pays se tournent vers la sécurité de l’or alors que la situation aux États-Unis se détériore. D’une part, il existe toujours des risques – quoique minimes – que le gouvernement américain ne respecte pas ses obligations au cours des prochaines années. Avec des divisions à Washington, les deux parties ne parviendront probablement pas à un accord sur le plafond de la dette à l’avenir.

Pendant ce temps, il y a une méfiance générale à l’égard du gouvernement américain. En conséquence, les banques centrales de pays comme la Russie, l’Iran, la Chine, la Turquie et même l’Arabie saoudite augmenteront probablement leurs avoirs en or. Les données les plus récentes montrent que les banques centrales ont acheté 31 tonnes d’or net en janvier. C’est après avoir acheté le plus d’or jamais enregistré en 2022.

De plus, certains signes indiquent que les investisseurs adoptent un sentiment d’aversion pour le risque. Comme nous l’avons écrit dans cet article mardi, le prix du Bitcoin a bondi au-dessus de 30 000 $ cette semaine tandis que l’indice du dollar américain est sur le point de passer en dessous de 100 $. Tous ces éléments sont des catalyseurs positifs pour le GDX ETF.

Prévisions du cours de l’action GDX ETF

Graphique GDX par TradingView

Le graphique journalier montre que l’action VanEck Gold ETF a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Au fur et à mesure qu’il augmentait, le fonds a réussi à invalider le modèle à double sommet à 33,28 $. L’ETF a également formé une croix dorée, ce qui se produit lorsque les moyennes mobiles de 200 jours et de 50 jours se croisent.

Le fonds a également bondi au-dessus du niveau de retracement Fibonacci de 61,8 %. Par conséquent, il est possible que l’action GDX continue de monter en flèche alors que les acheteurs visent le sommet de 41,60 $ de l’année dernière.