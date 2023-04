La First Republic Bank pourrait avoir un nouveau propriétaire d'ici lundi

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

JPMorgan Chase & Co ( NYSE : JPM ) et PNC Financial Services Group Inc seraient intéressés par la reprise de leur homologue en difficulté First Republic Bank ( NYSE : FRC ).

L’accord pourrait être annoncé demain

Les régulateurs américains dirigés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont exigé que les prétendants potentiels soumettent leurs propositions de rachat finales d’ici dimanche après-midi.

Il n’est pas encore certain, cependant, que l’une des deux susmentionnées finira par acquérir la banque commerciale puisque d’autres, dont la Bank of America, envisagent également de soumissionner, selon le Wall Street Journal.

Si une offre acceptable est faite dans le délai imparti, il est probable qu’un accord sera annoncé lundi. Plus tôt cette semaine, la FDIC se préparait à placer First Republic Bank sous séquestre.

« FRC » est en baisse de plus de 97 % par rapport à son plus haut niveau à l’écriture depuis le début de l’année.

First Citizens avait acheté SVB le mois dernier

Un tel accord, espère le régulateur, apportera un certain réconfort aux marchés et contribuera à mettre fin à la douleur persistante des banques régionales américaines.

Savoir que First Republic appartient désormais à un prêteur financièrement stable servira également à calmer ses clients.

Les nouvelles boursières arrivent environ un mois après que First Citizens a accepté d’acheter la Silicon Valley Bank à des conditions si favorables que ses actions ont grimpé de 55%.

La semaine dernière, First Republic Bank a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son premier trimestre financier. L’action s’est encore effondrée sur les dépôts qui ont chuté de plus de 40 % au premier trimestre, comme l’a rapporté Invezz ICI.