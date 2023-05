Alors que le stock de Luckin Coffee baisse, est-il sûr d'acheter la trempette?

L’action de Luckin Coffee a récemment évolué latéralement alors que la récente dynamique haussière s’est estompée. Les actions LKNCY se négociaient à 22,54 $, soit quelques points en dessous du sommet de 32,12 $ depuis le début de l’année. Pourtant, à long terme, les actions ont grimpé de plus de 355 % par rapport au niveau le plus bas de 2022.

La croissance de Starbucks en Chine se poursuit

Luckin Coffee est l’une des plus grandes chaînes de restaurants de café au monde. L’entreprise vise à reproduire le succès de Starbucks sur le marché chinois. Elle atteint cet objectif, comme en témoignent les derniers résultats financiers.

Les résultats ont montré que les revenus de l’entreprise ont bondi de 84 % par rapport au même trimestre en 2022. Au cours de la même période, le nombre moyen de clients effectuant des transactions a bondi de 84 % pour atteindre 29,5 millions. Cela s’est produit lorsque Starbucks a ouvert 1 137 nouveaux magasins nets à 9 351 magasins. La plupart de ces magasins sont exploités en propre tandis que plus de 3 000 d’entre eux sont exploités par le biais de partenariats.

Luckin Coffee se développe également à l’international. Au premier trimestre, la société a ouvert ses deux premiers magasins à Singapour, une ville très prisée des Chinois. Je pense que l’entreprise continuera de croître à mesure que la croissance économique de la Chine se poursuivra. Bien que Starbucks ait une bonne part de marché croissante en Chine, l’espace est suffisamment grand pour accueillir davantage d’entreprises comme Starbucks.

De plus, Luckin Coffee a un bilan sain sans dette importante et plus de 4,4 milliards de RMB en liquidités et investissements à court terme. Il dispose également d’une trésorerie non affectée de plus de 638 millions de dollars. Par conséquent, investir dans Luckin Coffee est un pari que l’entreprise continuera à bien se porter.

En outre, l’entreprise bénéficiera probablement des tendances du marché du café. Les prix du café ont chuté de plus de 28 % par rapport au niveau le plus élevé de 2022. Cela signifie que l’entreprise continuera d’augmenter ses marges. Le principal risque pour l’entreprise est que de nombreux investisseurs s’inquiètent encore de ses normes comptables et du fait qu’elle est négociée de gré à gré.

Prévisions du cours de l’action Luckin Coffee

Graphique du café Luckin par TradingView

Le cours de l’action LKNCY a chuté au cours des dernières semaines. Dans cette période, il a formé un canal descendant représenté en noir. Ce canal ressemble à un motif en coin descendant, qui est généralement un signe haussier. Du côté négatif, les actions sont passées en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

Par conséquent, je soupçonne que les actions chuteront et retesteront le support à 17,98 $ (plus haut de septembre 2021), puis reprendront la tendance haussière. Si cela se produit, les actions retesteront probablement le sommet de 32 $ depuis le début de l’année.