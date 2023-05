La Banque d'Angleterre augmentera ses taux d'intérêt pour la 12e fois, alors que la récession au Royaume-Uni se profile

Une autre semaine, une autre hausse des taux d’intérêt. Cela devrait être le cas jeudi alors que la Banque d’Angleterre se prépare à ce que le marché s’attend à être la douzième hausse consécutive des taux d’intérêt.

Indépendamment des probabilités des prix à terme, il y a une opinion de près de 100% sur les marchés qu’une hausse de 25 points de base est imminente. Cela ferait passer le taux de 4,25% à 4,5%, le dernier bond dans ce qui a été le cycle de randonnée le plus rapide de l’histoire.

La Banque d’Angleterre se sent la main forcée. L’inflation a rugi à l’échelle mondiale au cours de la dernière année, mais au Royaume-Uni, elle s’avère particulièrement néfaste. Le mois dernier, le pays a révélé que l’inflation était toujours à deux chiffres, parmi les plus élevées d’Europe occidentale.

Alors que l’inflation a culminé et a commencé à baisser ailleurs sur le continent, le Royaume-Uni dépasse toujours cinq fois son taux cible de 2 %, la trajectoire n’ayant pas encore baissé.

L’inflation sous-jacente refuse de redescendre

La persistance de l’inflation sous-jacente sera également très préoccupante pour la Banque d’Angleterre. C’est la mesure que l’on obtient lorsque les éléments volatils de la nourriture, de l’énergie, de l’alcool et du tabac sont supprimés. Traditionnellement, c’est souvent celui sur lequel les décideurs politiques se concentrent, car les éléments susmentionnés sont plus sensibles aux facteurs externes, l’inflation sous-jacente étant plus mûre pour être maîtrisée par la politique monétaire. Dans le cas du Royaume-Uni, cependant, il n’y a pas eu de répit.

La Banque d’Angleterre est confrontée à la même situation difficile que les banques centrales du monde entier : une hausse des taux est nécessaire pour réduire l’inflation, mais augmentez trop et vous risquez de faire basculer l’économie dans la récession.

En Grande-Bretagne, cette corde raide est particulièrement difficile à marcher sur la pointe des pieds. Le FMI avait prédit plus tôt cette année que le Royaume-Uni serait la seule économie avancée à entrer en récession en 2023.

Aux États-Unis, les marchés s’attendent à ce que les hausses appartiennent désormais au passé, tandis que les données économiques sont beaucoup plus solides et l’inflation maîtrisée à un degré beaucoup plus important, par rapport à la Grande-Bretagne. Même si la Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation au Royaume-Uni diminue plus tard cette année, le taux cible de 2 % semble loin – et la trajectoire contrastée est évidente lorsque l’on compare les taux d’inflation des deux pays.

Quel avenir pour le Royaume-Uni ?

Malgré l’apparente morosité de la situation, les données économiques ont au moins mieux résisté que ce qui était anticipé il y a quelques mois. La chute des prix du gaz a atténué la pression sur le Royaume-Uni, tandis que le marché du travail est resté résilient jusqu’à présent.

Néanmoins, les données les plus récentes sur le PIB en février étaient stables, par rapport aux 0,1 % anticipés, tandis que l’éléphant dans la pièce est que les effets de la politique monétaire sont souvent retardés : les hausses de taux ont été extrêmes, et cela se fera sentir avant longtemps. Bien que le tableau puisse sembler plus brillant qu’il y a quelques mois, les temps sont encore très durs en Grande-Bretagne.

Des grèves sont également en cours dans de nombreux domaines majeurs du marché du travail, ce qui pourrait avoir un impact sur la prochaine série de chiffres du PIB. Et tandis que les États-Unis et l’Europe espèrent que la fin des hausses de taux est arrivée, le Royaume-Uni n’en est pas si sûr.

Suite à la hausse imminente de 25 points de base jeudi, il pourrait encore y avoir plus à venir, ce qui, encore une fois, aspirera les liquidités du système et mettra une économie déjà grinçante sous une pression supplémentaire.

Avec une économie stagnante qui peine à croître au-delà des niveaux pré-COVID, des grèves généralisées sur le marché du travail, une inflation toujours à deux chiffres et une autre hausse des taux en cours, les décideurs politiques du Royaume-Uni sont confrontés à une bataille incroyablement difficile pour naviguer dans le pays à travers cette sans récession punitive.