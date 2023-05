Résultats du deuxième trimestre de Deere : “l’espace agricole sera une histoire de croissance pendant longtemps”

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Les actions de Deere & Company ( NYSE : DE ) se négocient ce matin après que le fabricant d’équipement a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre qui ont largement dépassé les estimations de Street.

Deere s’approvisionne en guidage surélevé

Les investisseurs applaudissent également parce que le géant industriel a cité une “demande saine” et a également relevé ses prévisions pour le bénéfice net de l’année entière.

Deere demande maintenant que son bénéfice net se situe entre 9,25 milliards de dollars et 9,50 milliards de dollars. Sur « The Exchange » de CNBC, Boris Schlossberg de BK Asset Management a déclaré :

Je fais [comme le stock]. Ils sont leader dans le domaine de l’agriculture. L’agriculture sera une histoire de croissance pendant très longtemps. Plus important encore, sur le plan opérationnel, ils se portent très bien.

Wall Street a également actuellement une note « surpondérée » sur ce titre industriel.

Aperçu des résultats de Deere Q2

Bénéfice net imprimé à 2,86 milliards de dollars contre 2,10 milliards de dollars il y a un an

Le bénéfice par action a également augmenté de manière significative, passant de 6,81 $ à 9,65 $

Les ventes ont augmenté de 30% à 17,39 milliards de dollars selon le communiqué de presse sur les résultats

Le consensus FactSet était de 8,58 $ par action sur 14,89 milliards de dollars de revenus

Le coût des ventes a augmenté d’environ 20 % par rapport au même trimestre l’an dernier

Ventes des segments d’activité individuels

Les ventes des trois segments : production et agriculture de précision, petite agriculture et gazon, construction et foresterie ont été bien supérieures à l’année dernière et supérieures aux attentes. Schlossberg a ajouté :

Ils apportent tellement de valeur ajoutée à leurs produits via des logiciels, via l’IA, ce qui, je pense, sera une chose très puissante à l’avenir. Ils récolteront beaucoup plus de revenus à marge élevée.

Par rapport à son sommet depuis le début de l’année, l’action Deere est en baisse d’environ 15 % au moment de la rédaction. Deere avait également relevé ses prévisions en février lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, comme l’a rapporté Invezz ici.