Top Cours des actions financières : s’agit-il d’un système de pompe et de vidage ?

Le cours de l’action TOP Financial ( NASDAQ : TOP ) a bondi de plus de 22 % mardi, les investisseurs adoptant un sentiment de risque. Les actions ont bondi à 10,37 $, ce qui était supérieur au creux de 6,30 $ de ce mois-ci. Ce prix est toujours inférieur de 96 % au niveau le plus élevé de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 296 millions de dollars.

Qu’est-ce que Top Financial ?

Top Financial, officiellement connue sous le nom de Zhong Yang Financial Group, est une mystérieuse société chinoise qui propose des activités de courtage en ligne. Elle fournit des contrats à terme, du courtage d’actions, du courtage d’options, du conseil et des solutions de change en Chine. Ses principaux produits sont 2Go et Esunny.

Top Financial est une très petite entreprise. Les données compilées par SeekingAlpha montrent que les revenus annuels de l’entreprise ont chuté à 7,8 millions de dollars tandis que son bénéfice net s’élevait à 3,5 millions de dollars. Les résultats les plus récents de la société se sont élevés à 5,2 millions de dollars pour les six mois se terminant en septembre 2022. Il s’agit d’une augmentation de 63 %, tandis que le bénéfice net s’est élevé à 2,5 millions de dollars.

Le cours de l’action Top Financial a bondi cette année et a culminé à 256 $. À son apogée, les actions ont bondi de plus de 3 532 % par rapport au niveau le plus bas d’avril. Ce rassemblement était mystérieux puisqu’il s’est déroulé sans grande nouvelle, poussant la SEC à le suspendre temporairement. Dans sa déclaration, la société a déclaré:

“La Commission a temporairement suspendu la négociation des titres de TOP en raison d’une activité de marché récente, inhabituelle et inexpliquée soulevant des inquiétudes quant à l’adéquation et à l’exactitude des informations accessibles au public.”

La performance récente rappelle des souvenirs d’AMTD, la société de Hong Kong dont les actions ont bondi en 2022. Depuis, les actions ont plongé de plus de 95 %, comme je l’écrivais ici.

Un schéma de pompage et de vidage

Une des raisons probables de la récente flambée du cours de l’action TOP est qu’il ne s’agit que d’un autre système de pompage et de vidage. Ces stratagèmes fonctionnent lorsque les gens repèrent une entreprise illiquide, achètent des actions, puis font la promotion de leurs acquisitions. Au fur et à mesure que le stock bondit, ils sortent, laissant de nombreux investisseurs en herbe tenir le sac.

Nous avons vu plusieurs programmes de pompage et de vidage récemment. Le meilleur exemple en est Bed Bath and Beyond, qui a récemment déposé son bilan. Son action a bondi pendant la frénésie d’investissement dans les mèmes, puis s’est effondrée. Il en va de même pour les autres stocks de mèmes qui ont plongé récemment.

L’autre bon exemple est celui des entreprises qui sont devenues publiques par le biais des SAVS. Beaucoup d’entre eux ont plongé tandis que d’autres comme Virgin Galactic ont fait faillite. Dans un rapport publié mardi, le WSJ a déclaré que les initiés de ces sociétés avaient vendu des actions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars avant le crash.

Par conséquent, à la lumière de tout cela, il n’est pas logique d’investir dans les actions financières Top. C’est une société étrangère avec des divulgations limitées et des opérations douteuses.