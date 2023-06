Analyse des prix du coton alors que la volatilité recule vers les plus bas de 2021

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix du coton a évolué latéralement depuis novembre 2022, les investisseurs évaluant la dynamique de l’offre et de la demande. Il se négociait à 88 $ lundi, là où il se trouvait au cours des derniers mois. Ce prix est de quelques points au-dessus du plus bas depuis le début de l’année de 76 $.

Dynamique de l’offre et de la demande de coton

Le coton est un produit important qui est utilisé pour la fabrication de vêtements et de vêtements. Sa demande n’a cessé de croître au cours des dernières décennies, aidée par l’explosion de la population mondiale. Les données montrent que le monde compte plus de 8 milliards d’habitants, contre plus de 6,1 milliards en 2000.

Les prix du coton ont fortement augmenté pendant la pandémie de Covid-19, aidés par le supercycle des matières premières. Il est passé d’un creux de 48,08 $ en 2020 à un sommet de 149,98 $ le 2 mai 2022. Depuis lors, le coton a plongé de plus de 43 % par rapport à son point culminant en 2022.

Les plus grands producteurs de coton au monde sont, entre autres, la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan et l’Australie. D’autre part, la Chine est le plus grand producteur de coton au monde. Les autres principaux consommateurs de coton sont l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Vietnam, entre autres.

Selon l’OCDE, la production mondiale de coton devrait continuer de croître dans les années à venir. La production indienne devrait augmenter de 1,3 % par an au cours de la prochaine décennie. Au Brésil, où le coton est planté comme deuxième culture en rotation avec le maïs et le soja, on s’attend également à une forte croissance.

Le dernier rapport WASDE a montré que les États-Unis afficheront une production plus élevée, aidés par des conditions météorologiques favorables dans le sud-ouest. Les exportations devraient augmenter de 500 000 balles pour atteindre plus de 14 millions de balles. À l’échelle mondiale, la production mondiale augmentera d’un million de balles en raison de l’augmentation de l’offre aux États-Unis et de la baisse de la production en Chine.

Prévision du prix du coton

Graphique en coton par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du coton a évolué latéralement au cours des derniers mois. Le prix est resté entre le niveau de support important à 76,20 $ et le point de résistance à 88,62 $. En conséquence, le prix oscille autour des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Plus important encore, l’Average True Range (ATR) est tombé à un minimum de 1,71, le niveau le plus bas depuis septembre 2021. L’ATR est un chiffre important car il s’agit de la mesure de volatilité la plus populaire sur le marché.

Par conséquent, les prix du coton continueront probablement de se consolider dans les prochains jours. Une cassure haussière sera confirmée si elle dépasse le niveau de résistance clé à 88,62 $. Un mouvement en dessous du support à 80 $ invalidera la vue haussière.