Prévisions EUR / GBP alors que l’inflation sous-jacente et la dette publique au Royaume-Uni augmentent

Le taux de change EUR/GBP a continué de baisser mercredi après les fortes données sur l’inflation au Royaume-Uni. La paire est tombée à un plus bas de 0,8535, le niveau le plus bas depuis août 2022. Elle s’est effondrée de plus de 4,92 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Données sur l’inflation à la consommation au Royaume-Uni

Les plus grandes nouvelles GBP mercredi, les dernières données sur l’inflation à la consommation au Royaume-Uni. Selon l’Office of National Statistics (ONS), l’inflation globale de la consommation a augmenté de 0,7 % en mai, ce qui est supérieur à l’estimation médiane de 0,5 %.

L’inflation du pays a augmenté de 8,7 % en mai sur une base annuelle. Les économistes s’attendaient à ce que l’ inflation bondisse de 8,4 %. Ces chiffres signifient que la crise du coût de la vie dans le pays se poursuit puisque l’inflation est supérieure à l’objectif de 2,0 % de la Banque d’Angleterre (BoE).

L’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, est passé de 6,8 % en avril à 7,1 %. Il a augmenté de 0,8 % sur un mois.

Les données sur l’inflation au Royaume-Uni sont arrivées le même jour que la BoE a commencé sa réunion de politique monétaire de deux jours. Il rendra ensuite sa décision sur les taux d’intérêt jeudi. Les économistes interrogés par Reuters estiment que la BoE augmentera les taux d’intérêt de 0,25% à 4,75%, le plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

La BoE est dans le pétrin étant donné que l’économie traverse une période de stagflation, caractérisée par une inflation élevée et une croissance économique lente. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’économie n’a progressé que de 0,2 % en avril et de 0,1 % en trois mois jusqu’en avril.

L’autre information importante sur l’EUR/GBP était les dernières données sur la dette britannique. Selon l’ONS, la dette nette du pays a bondi à 2 600 milliards de livres en mai, soit 100,1 % du PIB total. C’était la première fois que la dette dépassait les 100 % depuis 1961.

Analyse technique EUR/GBP

Graphique EURGBP

Le cours EUR/GBP a continué de baisser cette semaine. Il est passé sous le niveau de support important à 0,8726, les points les plus bas du 20 janvier et du 17 mars. Plus récemment, la paire a renversé le support à 0,8550 (plus bas du 1er décembre).

La paire EUR/GBP est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours et sur le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 0,8500. Un mouvement en dessous de ce niveau ouvrira la possibilité qu’il tombe à 0,8342 (2 août 2022).

