Cours de l’action Luckin Coffee: risque-récompense favorable alors que le coin se forme

Le cours de l’action Luckin Coffee a été fortement sous-performant cette année, alors même que la société met en œuvre son redressement. Il a glissé de plus de 33 % par rapport à son plus haut niveau cette année, ce qui signifie qu’il se trouve dans un marché baissier. Au total, le titre a perdu ~15% de sa valeur cette année alors que Starbucks a perdu moins de 1%.

Est-ce un bon stock de rotation?

Luckin Coffee est une entreprise chinoise à croissance rapide qui cherche à devenir un concurrent majeur de Starbucks. Il compte plus de 9 351 magasins en Chine tandis que Starbucks compte plus de 6 000 magasins dans le pays. La plupart de ces magasins sont exploités en propre tandis que 3 041 sont en partenariat.

Les résultats les plus récents ont montré que Luckin Coffee a servi plus de 29,5 millions de clients au premier trimestre, soit une augmentation de 84 % en glissement annuel. Cette croissance était attendue puisque la majeure partie de la Chine était bloquée à la même période en 2022. Son chiffre d’affaires a bondi de 84 % pour atteindre plus de 4,4 milliards de RMB.

L’action Luckin Coffee continue de sous-performer en raison de son scandale comptable qui l’a obligée à payer 180 millions de dollars à la SEC. La société a été accusée d’avoir déformé ses revenus et ses bénéfices dans le but d’augmenter le cours de son action. Elle l’a fait en utilisant des parties liées pour créer de fausses transactions, qu’elle a enregistrées dans ses livres. En conséquence, de nombreux grands investisseurs ont décidé d’éviter l’entreprise.

Dans le même temps, les tensions entre la Chine et les États-Unis suscitent des inquiétudes. Alors que ces tensions se sont apaisées récemment, de nombreux investisseurs institutionnels se sont tenus à l’écart des entreprises chinoises au cours des derniers mois.

Pourtant, je pense que Luckin Coffee a de bons indicateurs de risque-récompense, aidés par sa forte croissance. Il peut se développer pour défier Starbucks à la fois localement et internationalement. Dans le même temps, l’entreprise pourrait profiter de la baisse des prix du café pour augmenter ses marges. Les prix du café ont chuté de plus de 17 % par rapport à leur plus haut niveau cette année.

Prévisions du cours de l’action Luckin Coffee

Graphique de Luckin par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Luckin Coffee a suivi une tendance baissière après avoir culminé à 32,28 $ plus tôt cette année. Il est même sur le point de former une croix de la mort, ce qui se produit lorsque les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours se croisent.

Du côté positif, le titre a trouvé un support au niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Il a également formé un motif en coin descendant, qui est généralement un signe haussier. Par conséquent, je pense que les paramètres risque-récompense sont favorables à ce stade. En outre, le stock a même formé un modèle de rupture et de retest.