Prévision du cours de l’action Nio: “Il doit recalibrer sa stratégie”

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le cours de l’action Nio (NYSE : NIO) est resté sous pression alors que le “tueur de Tesla” chinois fait face à de nombreux vents contraires dans ses opérations. Les actions ont chuté au cours des trois derniers jours et se situent près de leur niveau le plus bas cette année. L’action Nio a chuté de plus de 87 % par rapport à son niveau record.

Le tueur de Tesla trébuche

Copy link to section

Nio est l’une des nombreuses entreprises chinoises de véhicules électriques qui sont devenues populaires pour avoir défié Tesla, le plus grand constructeur automobile au monde. L’entreprise était aimée en raison de ses entreprises de haute qualité qui se vendaient pour une fraction de ce que Tesla faisait.

Récemment, cependant, Nio a dû faire face à des vents contraires importants à mesure que le marché chinois devenait plus compétitif. L’entreprise a vu le nombre de livraisons de véhicules chuter au cours des derniers mois. Il a livré 6 155 légumes en mai, portant les livraisons depuis le début de l’année à plus de 43,8 000. Il a livré plus de 333 000 véhicules au total.

Des données récentes montrent que les livraisons de l’entreprise sont en baisse. En conséquence, la société a décidé de réduire les prix plus tôt ce mois-ci. Il a réduit ses prix d’environ 4 200 $, ce qui affectera ses marges déjà réduites. Ces réductions reflètent le fait que la croissance de l’entreprise ralentit à un rythme rapide. Nio parie maintenant sur son ES6 récemment lancé, un nouveau SUV qui, espère-t-il, attirera plus d’acheteurs cette année.

L’autre nouvelle importante était que la société avait levé des fonds auprès d’une société appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi. Il a levé 738 millions de dollars, donnant à l’entreprise une participation de 7%. La levée de fonds était importante car les liquidités de l’entreprise s’amenuisent. Il avait 2,88 milliards de dollars en décembre et 2,1 milliards de dollars en juin de cette année.

Pourtant, l’entreprise fait face à plus de vents contraires que de vents arrière. Par exemple, l’économie chinoise ralentit et on se demande si ES6 va stimuler les ventes. Il est également difficile de savoir si le changement de batterie augmentera ses rendements. Dans une note, un analyste de Sina Auto Insights a déclaré :

“Les baisses de prix devraient temporairement stimuler les ventes, mais NIO devra peut-être recalibrer sa stratégie de produits et de prix.”

Prévisions du cours de l’action Nio

Copy link to section

Graphique NIO par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Nio a évolué latéralement au cours des derniers mois. Il est resté inférieur à 10 dollars pendant des mois et le titre flâne aux moyennes mobiles de 50 et 25 jours. Dans le même temps, l’Average True Range (ATR) a continué de baisser.

Par conséquent, il est probable que l’action reste dans cette fourchette dans les prochains jours, puis chute au support à 7,23 $, soit environ 15 % en dessous du niveau actuel. Un mouvement au-dessus du point de résistance à 10 $ invalidera la vision baissière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle