ETF Global X Uranium : URA est un bon achat s’il dépasse ce prix

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les prix de l’uranium se portent bien en 2023 alors que les autres matières premières reculent. Le très surveillé Global X Uranium ETF (URA) a bondi de plus de 18 % par rapport à son niveau le plus bas cette année. Il a sous-performé le prix au comptant de l’uranium, qui a bondi de plus de 18 % depuis le début de l’année.

Le cas haussier de l’uranium

Copy link to section

L’uranium est une matière première importante qui est largement utilisée pour alimenter plusieurs pays comme les États-Unis, la France, la Russie, l’Inde et le Royaume-Uni, entre autres. C’est le produit le plus important de l’énergie nucléaire.

Les plus grands pays producteurs d’uranium sont le Kazakhstan, la Namibie, le Canada, l’Australie, l’Ouzbékistan et la Russie, entre autres. Contrairement à la plupart des produits énergétiques, la demande d’uranium est généralement stable car les centrales nucléaires fournissent des centrales de base.

Les analystes pensent que les prix de l’uranium se porteront bien cette année. Ceux de Bank of America ont écrit que le prix de l’uranium pourrait grimper à 75 dollars la livre au cours des prochaines années. La prévision du prix moyen de l’uranium est qu’il pourrait atteindre 60 $ par rapport aux 50 $ actuels.

Le cas haussier des prix de l’uranium est principalement dû à la transition en cours des combustibles fossiles vers l’énergie verte. Alors que la plupart des pays investissent dans l’éolien et le solaire, les analystes estiment que le nucléaire est beaucoup plus fiable.

En conséquence, plusieurs pays, dont les États-Unis, annonceront des plans pour augmenter les investissements dans l’énergie nucléaire. Un rapport récent a montré que près des deux tiers de tous les investissements de 2,8 billions de dollars dans l’énergie iront à des sources propres, y compris le nucléaire. Les investissements mondiaux dans le nucléaire passeront de 10 milliards de dollars en 2022 à 63 milliards de dollars cette année, comme nous l’écrivions dans cet article.

Dans le même temps, l’offre d’uranium ne devrait pas augmenter aussi rapidement. D’une part, il faut de nombreuses années pour qu’une mine d’uranium soit mise en service. En revanche, il faut quelques mois pour forer un puits de pétrole de schiste aux États-Unis. En tant que tel, les analystes estiment que l’uranium connaîtra un déficit d’approvisionnement dans les années à venir.

Global X Nuclear ETF est l’un des meilleurs moyens d’investir dans le nucléaire. Il a plus de 1,57 milliard de dollars d’actifs nets et un ratio de dépenses onéreux de 0,69 %. En plus d’avoir de l’uranium sous sa garde, le fonds investit également dans plusieurs sociétés minières.

Prévisions du cours de l’action URA ETF

Copy link to section

Graphique URA par TradingView

Le graphique journalier montre que l’action Global X Nuclear ETF a évolué latéralement au cours des derniers mois. En conséquence, les actions oscillent autour des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours, tandis que l’indicateur Average True Range (ATR) a continué de baisser.

Le prix actuel est également le plus haut en novembre de l’année dernière. Je pense donc que la phase de consolidation va se poursuivre dans les mois à venir.

Une cassure haussière sera confirmée si le prix dépasse le niveau de résistance clé à 23,32 $, le plus haut niveau de juin. Si cela se produit, le prochain objectif sera à 23,97 $ (le plus haut du 22 septembre). Une cassure au-dessus de ce niveau conduira à plus de hausse à long terme.