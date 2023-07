SPDR Gold Shares (GLD) : cet ETF sur l’or est-il un bon investissement ?

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’ETF SPDR Gold Shares (GLD) a récemment reculé avant les prochaines données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis. GLD se négociait à 180 $ mardi, environ 6,45 % en dessous du plus haut niveau de cette année. De même, le prix de l’or a chuté d’un niveau record de 2 082 $.

L’indice du dollar américain recule

SPDR Gold Shares est un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit la performance de l’or. Elle possède plus de 56 milliards de dollars d’actifs et un ratio de dépenses de 0,40 %, ce qui en fait la plus importante du secteur.

L’or connaît une confluence de facteurs qui pourraient le pousser beaucoup plus haut dans les semaines à venir. Premièrement, l’indice du dollar américain (DXY) a fortement chuté récemment. Comme je l’écrivais ici , l’indice est tombé à 101,40 $, le point le plus bas depuis mai. Si la tendance se poursuit, il est probable qu’elle passera sous la barre des 100 dollars dans les semaines à venir. L’or a une relation inverse avec le dollar américain.

Deuxièmement, la demande d’or reste à un niveau élevé dans le monde entier. Des pays comme la Russie, l’Inde, le Kazakhstan et la Turquie ont tous acheté de l’or au cours des dernières années alors que la méfiance à l’égard du dollar américain augmente.

Les analystes estiment que cette tendance va se poursuivre. Par exemple, la Russie a récemment confirmé que les BRIC prévoyaient une monnaie adossée à l’or pour défier le dollar. Si cela se produit, nous pourrions voir plus de demande d’or à mesure que la monnaie prend forme.

Troisièmement, le prix de l’or est impacté par les approvisionnements. La réalité est que la productivité des mines d’or est en baisse. Dans la plupart des pays comme l’Afrique du Sud, les sociétés minières doivent creuser plus profondément pour trouver le métal. À mesure que les mines vieillissent, la production devrait chuter au fil des ans.

Dans l’immédiat, l’or et l’ETF GLD réagiront légèrement aux dernières données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation a encore baissé en juin. Pourtant, les analystes pensent que la Fed procédera à une autre hausse des taux plus tard cette année.

L’ETF GLD est-il un bon investissement ?

L’or a été un bon investissement au cours des dernières décennies. Il est passé d’environ 35 $ dans les années 1970 à près de 2 000 $ aujourd’hui.

Cependant, l’or a généralement sous-performé l’ensemble du marché au fil des ans. Par exemple, l’ETF GLD a bondi de 42 % au cours de la dernière décennie. Au cours de la même période, Invesco QQQ et SPDR S&P 500 Trust (SPY) ont respectivement bondi de 156 % et 400 %.

La même chose se produit cette année. GLD a augmenté de moins de 5% tandis que les deux autres ont augmenté de 15% et 38%, respectivement. Cette sous-performance explique pourquoi GLD a enregistré des sorties au cours des deux derniers mois.

Par conséquent, un cas haussier pour GLD et or peut être fait. D’une part, l’or s’est mieux comporté que le dollar américain au fil des ans. En tant que tel, vous ne devriez investir que dans l’or et le GLD à des fins de diversification, ce qui ne devrait constituer qu’une petite partie de votre portefeuille.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.