Tesla publie ses résultats trimestriels demain : l’action Tesla est-elle un achat ou une vente ?

Demain est un grand jour pour les investisseurs de Tesla (NASDAQ:TSLA) – la société annoncera ses résultats du deuxième trimestre 2023 après la clôture du marché le 19 juillet 2023.

Ce n’est pas une mince affaire pour les fans de Tesla, car le titre est en hausse de +168,62 % depuis le début de l’année. Est-ce donc le moment de vendre ou d’acheter des actions Tesla, compte tenu du rallye des six premiers mois de l’année ?

Tesla a des marges bénéficiaires inégalées

Tesla a baissé ses prix jusqu’à 20 % en début d’année. C’était une décision surprise pour beaucoup, mais cela avait du sens, étant donné que Tesla avait des marges bénéficiaires inégalées jusqu’à ce point.

Par exemple, le bénéfice brut par voiture au troisième trimestre 2022 était de 15 653 $ et le bénéfice net de 9 574 $. En comparaison, GM était en deuxième place avec un bénéfice brut de 3 818 $ par voiture et un bénéfice net de 2 150 $.

L’idée ici est que Tesla a fait un bon choix en réduisant les prix. Premièrement, il avait une marge bénéficiaire formidable, donc il y avait de la place pour réduire. Deuxièmement, cela avait mis la pression sur les concurrents car tout à coup, une Tesla était plus abordable.

Vendre plus à moindre prix est conforme à la loi de la demande. Tesla a joué et joue toujours cette carte.

La production de Cybertruck changera-t-elle quelque chose ?

Selon un article du Wall Street Journal publié cette semaine, Tesla a commencé la production de Cybertruck. Effectivement, ce n’est pas un hasard si la nouvelle tombe exactement la semaine où les résultats trimestriels seront rendus publics, et certaines questions n’ont pas de réponse.

Par exemple, il n’y a pas de prix ni de spécifications pour le Cybertruck. De plus, a-t-il été entièrement testé ? A-t-il réussi tous les tests de collision applicables ?

Ces questions auraient dû recevoir une réponse avant le début de la production, il serait donc intéressant de voir si les investisseurs peuvent en savoir plus à ce sujet lors de la publication des résultats de mercredi lors de la session de questions et réponses.

Le cours de l’action Tesla a fait une cassure haussière

Les investisseurs qui achètent des actions Tesla en 2023 ont très bien réussi jusqu’à présent. En effet, le cours de l’action a augmenté, dépassant finalement la ligne de tendance descendante tirée des sommets de 2021.

De plus, la cassure haussière suit un schéma inverse de la tête et des épaules – un schéma d’inversion haussier. Par conséquent, le tableau technique favorise davantage la hausse, et un mouvement au-dessus de 400 $ ne doit pas être sous-estimé, surtout si les bénéfices de Tesla dépassent les attentes.

La plupart des analystes sont optimistes sur l’action Tesla

Sur les 92 analystes qui suivent Tesla, 57 ont des cotes d’achat, 30 des cotes de vente et 5 sont baissiers.

Plus récemment, Morgan Stanley a maintenu sa cote de maintien avec un objectif de cours de 250 $. Wells Fargo & Co a fait de même, mais avec un objectif de prix plus élevé de 265 $.