L’indice Hang Seng recule alors que les actions immobilières de Hong Kong s’effondrent

L’indice Hang Seng a glissé de plus de 1,50 % lundi matin alors que les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois persistaient. Il est tombé à 18 838 $ H, ce qui en fait l’indice asiatique le moins performant.

Le parc immobilier s’effondre

L’indice Hang Seng s’est effondré alors que les inquiétudes concernant le marché du logement persistaient. Par conséquent, les actions immobilières ont été les moins performantes de l’indice. Les actions de Country Garden Services et de Country Garden Holdings ont chuté respectivement de 15,8 % et 5,80 %.

Après avoir bondi entre octobre et novembre, les deux actions ont chuté de plus de 60 %. Ils ont également chuté d’environ 90 % par rapport au plus haut niveau de 2017. Pendant ce temps, les actions de Hang Lung Properties ont chuté de 3,65 % lundi tandis que Longfor Properties a chuté de plus de 10 %.

D’autres actions immobilières de l’indice Hang Seng comme China Resources Land, Wharf Real Estate, Citic Pacific et Link Real Estate étaient toutes dans le rouge.

La demande dans le secteur immobilier suscite des inquiétudes alors que l’économie chinoise ralentit. Les données publiées ce mois-ci ont révélé que l’économie ralentissait. Par exemple, l’inflation est tombée à 0 % alors que le PIB a augmenté à un rythme plus faible que prévu. Les ventes au détail ont été faibles tandis que le taux de chômage des jeunes a atteint un niveau record.

Les valeurs immobilières ont également fortement chuté en raison de la crainte d’une crise de la dette dans le secteur. Plusieurs entreprises bien connues comme Evergrande et Kaisa ont du mal à payer leurs dettes. En conséquence, plusieurs investisseurs ont déposé des pétitions pour les supprimer.

Principaux bénéfices à venir

Les prochains catalyseurs de l’indice Hang Seng seront les bénéfices des entreprises américaines et la décision de la Fed sur les taux d’intérêt. plus de 150 entreprises de l’indice S&P 500 comme Microsoft, Google et Meta Platforms publieront leurs résultats. Ces actions ont tendance à avoir un impact sur le marché mondial des actions.

L’indice Hang Seng réagira également aux décisions de taux d’intérêt de plusieurs banques centrales. La Réserve fédérale publiera sa décision mercredi tandis que la Banque centrale européenne (BCE) et la BoJ rendront compte jeudi et vendredi.

Les économistes s’attendent à ce que la Fed décide de relever les taux de 0,25 % cette semaine, puis de les maintenir stables pendant un certain temps. Si cela se produit, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) suivra en raison de l’ancrage au HKD.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.