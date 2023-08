USD/INR : la roupie indienne se réveille après l’alunissage réussi

L’ USD/INR a de nouveau plongé jeudi alors que les investisseurs applaudissaient à l’alunissage de l’Inde. La paire a reculé jusqu’à un plus bas de 82,37, le niveau le plus bas depuis le 2 août. Il a reculé de plus de 1,17% par rapport à son plus haut niveau de ce mois-ci.

Alunissage en Inde

La roupie indienne a repris de la vigueur cette semaine alors que l’Inde démontrait ses progrès en matière de science et de technologie. Le rover Chandraayan-3 s’est posé sur la Lune mercredi et a commencé à collecter des données.

Il s’agit d’une réalisation majeure pour l’Inde, qui est le quatrième pays à atterrir sur la Lune après les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine. Il s’agit également d’une étape importante alors que l’Inde fait preuve de sa puissance dans l’économie mondiale.

Alors que l’économie chinoise Alors que le pays se dégonfle, de nombreux analystes voient l’Inde devenir un moteur de croissance majeur pour l’économie mondiale. Des données récentes montrent que l’économie indienne croît à un rythme plus rapide que celle de ses pairs.

Les estimations les plus récentes de la State Bank of India (SBI) prévoient une croissance économique de 8,3 % cette année. Il s’agit d’une estimation plus élevée que l’objectif de 7,8 % fixé par la Reserve Bank of India. La Chine, en revanche, devrait connaître une croissance d’environ 5 % ou moins cette année.]

Par conséquent, si cette tendance se poursuit, il est probable que l’économie indienne dépassera celle du Japon dans les années à venir.

À l’avenir, le prochain catalyseur du taux de change USD/INR viendra des États-Unis. Jeudi, les États-Unis publieront les derniers chiffres des commandes de biens durables, qui témoigneront de la solidité de l’industrie manufacturière.

Le catalyseur le plus important sera le sommet de Jackson Hole, aux États-Unis. Cette réunion permettra aux responsables de la Fed de parler de l’économie et de ce à quoi s’attendre lors des prochaines réunions.

Analyse technique USD/INR

En regardant le graphique journalier USD/INR, nous voyons plusieurs choses. Premièrement, la paire a trouvé un support solide à 83, le niveau le plus élevé des 3 novembre, 22 décembre et 14 février. Il s’est également rapproché de ce point de résistance à plusieurs reprises cette année.

La paire USD/INR a fait une fausse cassure plus tôt ce mois-ci. Une autre observation est que la paire a formé une ligne de tendance ascendante, les niveaux les plus bas depuis le 14 novembre. Il reste au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours.

Par conséquent, la paire va probablement baisser et tester à nouveau la ligne de tendance ascendante dans les prochains jours. Si cela se produit, l’USD/INR chutera à environ 82,10.

