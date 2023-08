Les banques régionales américaines sont au centre de l’attention aujourd’hui après que la FDIC a proposé de nouvelles règles qui exigent qu’elles soient mieux préparées à leur éventuel effondrement.

Un membre du conseil d’administration de la FDIC a discuté des règles proposées sur CNBC

D’une part, la Federal Deposit Insurance Corporation souhaite que les banques dont les actifs valent plus de 100 milliards de dollars émettent suffisamment de dette à long terme pour couvrir les pertes potentielles en période de tensions extrêmes.

Le régulateur obligera également les prêteurs de taille moyenne à expliquer en détail comment ils seraient dissous en toute sécurité et en douceur en cas de faillite. Sur « Squawk Box » de CNBC, un membre du conseil d’administration de la FDIC – Rohit Chopra a déclaré aujourd’hui :

Washington Mutual, IndyMac et la Banque de la Silicon Valley. Il est important que nous tirions les leçons de ces leçons et que nous prévenions ces échecs et leurs effets sur l’ensemble de l’économie.

«IAT» – l’ETF iShares US Regional Banks est en hausse de plus de 1,0 % à la rédaction.

Banques de premier plan qui seront concernées par les nouvelles règles

Parmi les banques régionales notables auxquelles la nouvelle réglementation s’appliquera, citons Citizens Financials, Fifth Third Bancorp et PNC Financial.

Ces sociétés de services financiers disposeront de trois ans après l’adoption des règles proposées pour se conformer à la nouvelle norme, selon la Federal Deposit Insurance Corporation. Rohit Chopra, membre de son conseil d’administration, a également déclaré aujourd’hui :

Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où les rues principales, les petites entreprises et les ménages deviennent victimes d’une prise de risque excessive et d’une mauvaise gestion.

Il convient de noter que les faillites de Signature Bank et de Silicon Valley Bank au début de l’année ont entraîné des pertes d’un milliard de dollars pour le fonds d’assurance-dépôts du gouvernement.

