Le peso argentin (ARS) pourrait devenir le prochain dollar du Zimbabwe

Le dollar du Zimbabwe est souvent considéré comme l’illustration d’un mauvais effondrement macro-économique et budgétaire. À son plus bas niveau, un billet zimbabwéen de 100 000 milliards était en réalité sans valeur. Aujourd’hui, ces billets d’un billion de dollars sont vendus sur des plateformes comme Amazon.

L’effondrement du dollar ZIM a été attribué aux actions de Robert Mugabe, alors président, et de la banque centrale. Confronté à de lourdes sanctions, le gouvernement s’est tourné vers l’impression de billets pour tenter de financer ses projets et ses projets sociaux.

L’impression de billets entraîne une augmentation de la masse monétaire, conduisant à une hyperinflation. Dans la pire période, l’inflation du Zimbabwe a bondi à 3,13×109 %, le taux le plus élevé jamais enregistré. En conséquence, la classe moyenne qui existait il y a plusieurs décennies a disparu et le Zimbabwe est devenu l’un des pays les plus pauvres de la planète.

Aujourd’hui, certains signes montrent que l’Argentine, autrefois l’une des principales économies sud-américaines, marche sur les mêmes traces que le Zimbabwe. Comme le Zimbabwe, l’Argentine a systématiquement imprimé de la monnaie pour financer son déficit croissant. En 2022, le pays a enregistré un déficit budgétaire primaire de 2,4% tandis que le déficit financier s’est établi à 4,2%.

L’impression de billets en Argentine se poursuit

L’Argentine pourrait désormais se diriger vers l’hyperinflation à l’approche des élections générales. Dans un communiqué, le ministre de l’Economie, également candidat à la présidentielle, a annoncé une série d’aides qui pourraient aggraver la situation.

Tous les travailleurs enregistrés recevront l’ équivalent de 80 dollars tandis que les travailleurs informels et les retraités recevront 125 et 49 dollars. Le projet coûtera environ 1,3 % du PIB et sera financé par l’impression de billets. Un autre plan verra le gouvernement relever le seuil de l’impôt sur le revenu à 1 %, contre 7 % auparavant.

Par conséquent, ajouter davantage de pesos argentins dans une économie où l’inflation monte en flèche pourrait entraîner davantage de défis. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation globale à la consommation a augmenté de 12,4% en août, le point le plus élevé depuis 1991, lorsque le pays s’éloignait de l’hyperinflation. L’inflation a augmenté de plus de 124,4 % sur une base annuelle en août.

Le défi pour l’Argentine est qu’elle n’a aucun plan pour sortir de cette crise économique. Le parti au pouvoir est déterminé à poursuivre la politique socialiste qui l’a mis à genoux. D’un autre côté, le candidat de droite s’est engagé à supprimer le peso argentin et à le remplacer par le dollar américain.

Dans une large mesure, remplacer le peso argentin, désormais sans valeur, par le dollar américain est logique. Cependant, la réalité est que sa mise en œuvre ne sera pas facile puisque le gouvernement doit disposer de ressources pour acquérir le dollar.

Il est difficile de résoudre la crise économique argentine. D’une part, pour résoudre la crise, il faudrait se débarrasser de la plupart des programmes sociaux, augmenter certains impôts, augmenter les taux d’intérêt et réduire la bureaucratie qui réduit les investissements étrangers. Supprimer ces programmes sociaux serait impopulaire.

Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure une situation dans laquelle le peso argentin s’effondrerait fortement dans les mois à venir. Le taux officiel USD/ARS a bondi à 350 contre 36 en 2018. Le taux non officiel est beaucoup plus élevé que le taux officiel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.