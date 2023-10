Les sorties d’iShares Gold Trust (IAU), GLD et GDX ETF s’accélèrent

Les investisseurs se débarrassent de leurs actifs en or alors que les prix continuent de chuter. Les ETF iShares Gold Trust (IAU) et SPDR Gold Trust (GLD), étroitement surveillés, ont enregistré des sorties de capitaux au cours des quatre derniers mois consécutifs et la situation s’aggrave.

Les sorties d’IAU, GLD et GDX se poursuivent

Les données compilées par ETF.com montrent que l’iShares Gold Trust, qui possède plus de 24,7 milliards de dollars d’actifs, a perdu plus de 1,1 milliard de dollars en septembre après avoir perdu 875 millions de dollars en août et 271 millions de dollars en juillet. Au total, le fonds a perdu plus de 2,1 milliards de dollars cette année. Elle a notamment perdu des fonds au cours de cinq des neuf derniers mois.

Il en va de même avec le SPDR Gold Trust Trust, le plus grand ETF axé sur l’or, avec plus de 52,2 milliards de dollars d’actifs. Comme l’ETF IAU, le fonds a perdu plus de 998 millions de dollars en septembre après avoir perdu 1,4 milliard de dollars en août. Elle a perdu plus de 2,4 milliards de dollars cette année.

Les ETF des sociétés minières aurifères ont également connu des sorties de capitaux importantes au cours des derniers mois. Le VanEck Gold Miner ETF (GDX), étroitement surveillé, a également perdu plus de 327 millions de dollars en septembre. Il a perdu plus de 664 millions de dollars cette année.

Les investisseurs abandonnent les ETF sur l’or en raison de la baisse des prix. Le prix de l’or a plongé à 1 847 dollars, son plus bas niveau depuis le 10 mars. Il a chuté de plus de 11,37 % par rapport au point le plus haut de cette année, ce qui signifie qu’il est entré dans une correction.

La hausse de l’indice du dollar américain se poursuit

La vente de l’or s’est produite à un moment où l’indice du dollar américain (DXY) a bondi jusqu’à un sommet de plusieurs mois à 106,7 dollars. Le billet vert a augmenté de plus de 6 % par rapport au niveau le plus bas de cette année. Son retour s’est poursuivi après les fortes données d’inflation aux États-Unis, suivies par le ton belliciste de la Réserve fédérale.

Lors de sa réunion de septembre, la Fed a décidé de laisser ses taux inchangés entre 5,25% et 5,50%. Il a également évoqué une nouvelle hausse des taux de 0,25% lors de la prochaine réunion, ce qui les pousserait à leur plus haut niveau depuis des décennies.

Les ETF IAU, GLD et GDX ont également connu des sorties de capitaux alors que les actions et les obligations ont continué de baisser. Les principaux ETF obligataires à long terme tels que les actions TLT, VGLX et BND ont plongé au plus bas depuis des années. De même, des indices clés comme le Russell 2000, le Dow Jones et le Nasdaq 100 ont fortement chuté au cours des derniers mois.

L’ETF IWM, qui suit l’indice à petite capitalisation Russell 2 000, a chuté de plus de 12 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année, car de nombreuses entreprises luttent dans un environnement à haut risque.

Par conséquent, la performance de l’or a soulevé des questions sur son rôle de valeur refuge et de protection contre l’inflation.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.