Analyse du cours de l’action Luckin Coffee : est-ce un achat alors que la croissance se poursuit ?

Le cours de l’action Luckin Coffee (LKNCY) a divergé de celui de Starbucks après que les deux géants de la chaîne de café ont publié des résultats mitigés. Les actions de Luckin ont plongé de plus de 8 % lors de la séance de pré-bourse tandis que celles de Starbucks ont bondi de plus de 7,55 %.

Téléchargement des revenus de Luckin Coffee

Copy link to section

L’industrie du café continue de croître, même si les consommateurs sont confrontés à de nombreux défis en raison des taux d’intérêt élevés. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a laissé ses taux d’intérêt inchangés à leur plus haut niveau depuis 22 ans, entre 5,25 % et 5,50 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La Chine, un marché clé pour Starbucks et Luckin Coffee, connaît un fort ralentissement alors que la reprise pandémique s’arrête. Les données publiées cette semaine ont montré que les PMI manufacturiers du pays ont plongé en octobre.

Dans le même temps, le taux de chômage des jeunes a bondi tandis que les investissements industriels et en capital fixe ont ralenti. L’important secteur immobilier s’effondre également, des entreprises comme Country Garden et Evergrande étant sous assistance respiratoire.

Tout cela est important pour des entreprises comme Luckin Coffee et Starbucks, qui possèdent des milliers de magasins en Chine. Dans la plupart des périodes, les dépenses de consommation discrétionnaire ont tendance à faiblir lorsque l’économie ne se porte pas bien.

Malgré tout cela, Luckin Coffee a bien performé au troisième trimestre. Son chiffre d’affaires net total a augmenté de 84,9 % pour atteindre 7,2 milliards de RMB. Cette croissance des revenus provenait d’une base faible puisque l’économie était bloquée l’année dernière. Sa marge opérationnelle s’élève à 13,4% tandis que les ventes à magasins comparables s’élèvent à 23,1%.

L’entreprise a ouvert 2 437 nouveaux magasins, portant le nombre total à 13 273. Il s’agit d’une croissance remarquable pour une entreprise créée il y a quelques années. En outre, il a servi plus de 200 millions de clients.

Elle dispose également d’un bilan solide avec plus de 7 milliards de RMB de liquidités et aucune dette. Son flux de trésorerie opérationnel s’est élevé à plus de 1,3 milliard de RMB, soit 179,6 millions de dollars, au cours du trimestre. Par conséquent, l’action de Luckin Coffee a reculé à mesure que des inquiétudes concernant la croissance de l’entreprise sont apparues. Il a également chuté après que le directeur de la stratégie a annoncé son départ.

Starbucks, de son côté, a annoncé que ses ventes à magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 12,5 % sur un an. Son chiffre d’affaires aux États-Unis a augmenté de 12,5 % à 6,9 milliards de dollars tandis que son chiffre d’affaires international a bondi de 11,4 %.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvfkAZ88PE

Prévisions du cours de l’action Luckin Coffee

Copy link to section

LKNCY graphique de TradingView

J’ai été assez optimiste quant au cours de l’action Luckin Coffee dans mes articles précédents. Cependant, récemment, le titre a perdu de son élan. Il a chuté de plus de 15 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Le titre reste au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 100 jours. Il reste légèrement au-dessus du support important à 32,22 $, le point le plus haut du 2 mars. Par conséquent, je soupçonne que les actions continueront probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent l’important point de résistance à 36,90 $, le point le plus haut du 7 septembre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.