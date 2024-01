La prévente de Bitbot est au centre de l’attention alors que Bitcoin est sur le point d’atteindre un « nouveau sommet » en 2024

Bitcoin a reculé ces derniers jours, mais les experts restent convaincus que cette année sera une année forte pour la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière.

Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet en 2024

Vijay Ayyar, vice-président de CoinDCX, par exemple, s’attend à ce que BTC atteigne un nouveau sommet dans les mois à venir. Dans une récente interview, il a déclaré :

Si l’on en croit le sentiment, nous envisageons potentiellement une progression accélérée vers de nouveaux sommets historiques au cours de cette année.

L’opinion haussière autour d’Ayyar repose principalement sur les ETF Bitcoin au comptant que la Securities & Exchange Commission des États-Unis a approuvés la semaine dernière. On s’attend généralement à ce que les fonds négociés en bourse stimulent l’intérêt des institutions pour Bitcoin – et l’afflux de capitaux qui en découlera entraînera probablement une augmentation significative de son prix.

Cependant, historiquement, Bitcoin n’a presque jamais rebondi en vase clos. Cela a tendance à se refléter sur le marché des cryptomonnaies dans son ensemble lorsqu’un vent favorable commence à faire augmenter le prix du BTC. Il est donc concevable que le rallye attendu du Bitcoin aide les projets de crypto-monnaies émergents comme Bitbot cette année.

Bitbot – une brève introduction

Bitbot est un robot de trading Telegram qui veut s’assurer que vous tirez le meilleur parti du rallye attendu des crypto-monnaies en 2024.

Ce qu’il fait essentiellement, c’est vous offrir, à vous en tant qu’investisseur particulier, l’accès à des outils de trading de qualité institutionnelle pour vous aider à maximiser vos rendements et à minimiser le risque que vous devez prendre lorsque vous tradez sur le marché des crypto-monnaies.

Plus important encore, il s’agit du premier robot de trading non dépositaire, ce qui signifie qu’il existe une couche de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs qui choisissent de s’appuyer sur Bitbot. Sur son site Web, Bitbot déclare sa mission comme suit :

Mettre des outils de qualité institutionnelle entre les mains des investisseurs particuliers, tout en étant sécurisés par la garde MPC.

Vous souhaitez en savoir plus sur Bitbot ? Visitez son site Web en cliquant sur ce lien.

En quoi Bitbot est-ce un investissement en soi ?

Ce qui rend Bitbot d’autant plus intéressant, c’est son jeton natif qui alimente tout ce que représente cette plateforme.

Le jeton Bitbot a prévu de commencer sa prévente le 17 janvier. Investir est une façon pour vous de faire partie de cette communauté et d’être éligible pour participer et bénéficier d’un modèle exclusif de partage des revenus qui vous apporte une source de revenus supplémentaire.

Bitbot promet également l’accès à des fonctionnalités limitées à ceux qui possèdent son jeton natif. Ceux-ci incluent le copy trading, le scanner de joyaux et un revenu passif supplémentaire si vous participez également à son programme de parrainage.

Notez que Bitbot utilisera « une partie de son allocation de prévente pour des concours – dont le premier est un concours ayant une récompense de 100 000 $ » selon son site Web. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion pour rester au courant des dernières nouvelles alors que Bibot lance sa prévente sur ce lien.

D’autres vents favorables au marché des crypto-monnaies pourraient aider Bitbot

N’oubliez pas que vous ne pourrez pas réaliser de gains sur votre investissement dans Bitbot pendant la prévente, car les jetons ne seront libérés qu’une fois la prévente terminée.

Mais une fois la prévente terminée, le jeton Bitbot natif trouvera probablement sa place sur un échange de crypto-monnaies notable, ce qui tend à stimuler la demande et entraînera finalement une hausse des prix du jeton cryptographique.

Selon Statista, le marché des crypto-monnaies devrait croître à un taux composé annualisé d’un peu plus de 10 %. C’est le genre de croissance sur laquelle vous pourrez profiter si vous décidez d’acheter des jetons Bitbot aujourd’hui.

Enfin, il existe d’autres vents favorables à court terme qui pourraient également profiter à Bitbot. Par exemple, la Réserve fédérale américaine pourrait réduire ses taux à plusieurs reprises en 2024, renforçant ainsi l’intérêt pour les actifs à risque comme les crypto-monnaies.

Et puis il y a la réduction de moitié du Bitcoin qui est également prévue pour avril prochain. Cliquez ici pour en savoir plus sur Bitbot et sa prévente à venir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.