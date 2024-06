USD/SEK et EUR/SEK : voici pourquoi la couronne suédoise vient de baisser

La couronne suédoise a poursuivi sa tendance à la baisse mercredi. Le taux de change EUR/SEK a bondi à 11,78 et se rapproche de son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Il a grimpé de plus de 6,6 % par rapport à son point le plus bas de cette année.

De même, l’ USD/SEK a bondi à 10,92, au-dessus du plus bas de cette année de 9,90, faisant de la couronne l’une des monnaies des pays développés les moins performantes du marché.

EUR/SEK contre USD/SEK

La monnaie a poursuivi sa tendance à la baisse après la dernière décision de la Riksbank sur les taux d’intérêt. Dans ce document, la banque a décidé de réduire les taux d’intérêt de 25 points de base, à 3,75 %. Il a également laissé entendre qu’il procéderait à deux réductions supplémentaires cette année.

La Riksbank espère que ces baisses de taux contribueront à dynamiser l’économie en difficulté, maintenant que l’inflation est en baisse. Les données les plus récentes montrent que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a plongé à 4,1 %, en baisse par rapport à son sommet de 2023 de plus de 12 %. Le communiqué disait :

“Si les perspectives d’inflation se maintiennent, le taux directeur devrait être réduit à deux reprises au cours du second semestre, conformément aux prévisions de mars.”

La banque estime que la chute de la couronne, les tensions géopolitiques et la faiblesse de la couronne déclencheront l’inflation en Suède.

La décision de la Riksbank aura des implications commerciales lourdes pour la couronne suédoise, ce qui explique sa chute. Le carry trade est une situation dans laquelle les investisseurs empruntent auprès de pays à faible taux d’intérêt pour investir dans des devises à plus haut rendement.

En conséquence, l’écart entre les taux d’intérêt suédois et ceux de l’Europe et des États-Unis devrait se creuser. En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux d’intérêt inchangés à 4,35 %, tandis qu’aux États-Unis, ils se situent entre 5,25 % et 5,50 %.

L’écart entre ces taux commencera probablement à se réduire plus tard cette année. La BCE devrait commencer à réduire ses taux en juin, tandis que les analystes s’attendent à ce que la Fed procède à deux réductions plus tard cette année.

L’inflation américaine est restée obstinément élevée cette année, l’ indice des prix à la consommation (IPC) s’établissant à 3,5 %. Les dépenses de consommation personnelle (PCE) ont augmenté à 2,5% en mars, ce qui est supérieur à l’objectif de 2,0% de la banque.

Pourtant, la Fed est aux prises avec une situation de stagflation où une inflation élevée s’accompagne d’une croissance économique lente. En tant que tel, il pourrait réduire les taux d’intérêt plus tard cette année pour dynamiser l’économie.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.