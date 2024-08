Wall Street a des opinions mitigées sur Microsoft après les résultats du quatrième trimestre : devriez-vous vendre ou acheter davantage ?

À la suite de la publication du rapport sur les résultats financiers du quatrième trimestre de Microsoft, la réaction de Wall Street a été mitigée, reflétant un écart entre un optimisme haussier et un scepticisme prudent.

Le géant de la technologie a déclaré un bénéfice par action de 2,95 dollars, légèrement supérieur aux attentes, et un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,1 % sur un an.

Que disent les analystes ?

D’une part, l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, a maintenu une note de surperformance et un objectif de cours de 550 $ sur Microsoft, saluant la conférence téléphonique de la société comme une « validation » des tendances de monétisation de l’IA, en particulier avec Azure qui devrait accélérer sa croissance au cours du second semestre. .

Ives a souligné les solides réservations commerciales de Microsoft et la solide croissance de base d’Azure comme indicateurs clés d’une dynamique soutenue.

À l’inverse, l’analyste de Citi, Tyler Radke, a offert une perspective plus mesurée, reconnaissant un « faible rythme de revenus/BPA » tout en soulignant un ralentissement de la croissance d’Azure et des prévisions plus faibles que prévu pour le prochain trimestre.

Malgré ces inquiétudes, Radke est resté optimiste quant à la croissance de l’IA et des réservations commerciales, maintenant une note d’achat mais réduisant légèrement son objectif de prix de 500 $ à 520 $.

Radke a suggéré que les révisions des estimations à court terme pourraient être négatives, mais il estime que toute faiblesse serait passagère, renforcée par des indicateurs avancés solides.

Brad Sills de Bank of America a également projeté des perspectives positives, notant notamment que l’accélération attendue d’Azure au second semestre indique que toute faiblesse actuelle devrait être de courte durée.



Sills a souligné la force des services d’IA de Microsoft sur Azure et la capacité de l’entreprise à tirer parti de sa plateforme pour atténuer les pressions en matière de dépenses d’investissement.



Ses prévisions actualisées de dépenses en capital pour l’exercice 2025 sont passées de 53,8 milliards de dollars à 58,3 milliards de dollars, reflétant la croissance prévue des revenus et l’évolutivité de la plateforme.

Jackson Ader, analyste chez KeyBanc Capital Markets, s’est concentré sur les contraintes de capacité actuelles et les dépenses d’investissement importantes d’Azure, suggérant que même si celles-ci peuvent poser des défis, elles offrent également à Microsoft la flexibilité nécessaire pour gérer efficacement sa trajectoire de croissance.



Ader a réitéré une note de surpondération et un objectif de prix de 490 $, optimiste quant au potentiel de Microsoft à gérer efficacement ses dépenses à mesure qu’elle évolue.

Résultats du deuxième trimestre en détail

Les performances de Microsoft au quatrième trimestre de l’exercice 2024 dressent un tableau complexe d’un géant technologique naviguant dans les eaux agitées d’une innovation rapide et d’une croissance expansive dans un contexte d’attentes accrues du marché.

La croissance de Microsoft repose sur son modèle commercial diversifié, avec des contributions significatives de ses segments Productivité et Processus métier, Intelligent Cloud et Informatique plus personnelle.



Notamment, le segment Intelligent Cloud, qui comprend la plateforme cloud Azure, a enregistré une croissance de 21 % d’une année sur l’autre, bien que légèrement inférieure aux attentes.



La croissance d’Azure, bien qu’elle reste impressionnante à 29 % sur un an, a montré des signes de décélération par rapport aux trimestres précédents.

Malgré cela, Azure reste la pierre angulaire de la stratégie de croissance de Microsoft, d’autant plus que l’entreprise continue d’intégrer des capacités d’IA dans ses offres.

Financièrement, Microsoft reste une puissance, générant 37,2 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels et 23,3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible au quatrième trimestre.

L’approche disciplinée de la société en matière de rendement du capital est évidente dans sa distribution de 8,4 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

Cependant, un examen plus approfondi révèle un écart de plus en plus étroit entre la croissance des revenus et les dépenses d’exploitation, suscitant certaines inquiétudes quant à l’expansion future des marges. Néanmoins, les prévisions de la direction pour l’exercice 2025 suggèrent la confiance, projetant une croissance des revenus à deux chiffres dans un contexte de croissance à un chiffre des dépenses d’exploitation.

Valorisation élevée de Microsoft

Copy link to section

En termes de valorisation, le ratio P/E prévisionnel de Microsoft s’élève à 35,39, légèrement au-dessus de sa moyenne quinquennale et de la médiane du secteur.

Cette valorisation élevée reflète les attentes élevées du marché, notamment en termes de croissance et d’innovation dans les technologies de cloud computing et d’IA.



Les investissements stratégiques de l’entreprise dans ces domaines, y compris une augmentation significative des dépenses d’investissement, visent à stimuler la croissance à long terme mais présentent également des risques si les retours attendus sur ces investissements sont à la traîne.

Malgré ces résultats financiers solides, l’action Microsoft a réagi négativement lors des échanges avant commercialisation aujourd’hui, chutant de plus de 3 %.

Cette baisse reflète probablement les attentes élevées du marché et ses inquiétudes quant à la durabilité de la croissance future dans un contexte de dépenses d’investissement agressives.

Les prévisions de Microsoft pour le prochain trimestre étaient également prudentes, projetant un chiffre d’affaires du premier trimestre compris entre 63,8 et 64,8 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes des analystes.

Après avoir examiné les résultats de Microsoft au quatrième trimestre et les opinions des analystes, nous devons maintenant nous tourner vers une analyse technique de la performance de ses actions.

Cette analyse se penchera sur les récents mouvements de prix et sur les volumes de transactions, qui sont tous cruciaux pour répondre à la question pressante des investisseurs : étant donné les opinions mitigées de Wall Street suite aux résultats de Microsoft au quatrième trimestre, faut-il vendre ses participations ou y voir une opportunité de acheter plus?

Le rallye à long terme est-il terminé ?

Copy link to section

L’action de Microsoft a connu une forte tendance à la hausse depuis le début de 2023, son prix ayant doublé à partir de cette date.

Cependant, cette forte tendance haussière semble toucher à sa fin, le titre chutant de plus de 10 % par rapport aux sommets historiques atteints plus tôt ce mois-ci.

De plus, le titre est sur le point d’ouvrir aujourd’hui en dessous de sa ligne de tendance haussière à long terme, comme le montre le graphique journalier ci-dessous.

Graphique MSFT de TradingView

Considérant que les haussiers devraient devenir prudents car le prochain support pour le titre se situe près de 388 $, en dessous duquel le titre peut entrer dans une tendance à la baisse ou dans une période de mouvement limité à moyen terme.

Toute position haussière ne doit être envisagée que si le titre rebondit et clôture au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours, qui est actuellement loin à 439,0 $.

Les traders baissiers peuvent profiter de ce changement de dynamique pour vendre le titre à découvert, mais doivent analyser le comportement du titre après l’ouverture aujourd’hui.

Si le titre continue de baisser après l’ouverture, cela suggérera un changement de sentiment majeur et ils pourront vendre le titre à découvert avec un stop loss à 432 $ et un objectif de bénéfice initial de 388 $.

