Le projet de loi américain sur la réserve stratégique Bitcoin officiellement présenté au Sénat

La sénatrice américaine Cynthia Lummis a présenté le projet de loi sur la réserve stratégique Bitcoin. Le projet de loi oblige le gouvernement américain à créer un fonds réservé utilisant la crypto-monnaie phare pour renforcer la résilience économique et la souveraineté financière du pays.

Suite à son discours lors de la conférence Bitcoin Nashville 2024, où elle a initialement proposé une réserve BTC, le projet de loi, intitulé Loi visant à stimuler l’innovation, la technologie et la compétitivité grâce à un investissement optimisé à l’échelle nationale (BITCOIN), a maintenant été présenté au Sénat. Un extrait du projet de loi déclare :

Tout comme les réserves d’or ont historiquement servi de pierre angulaire de la sécurité financière nationale, Bitcoin représente un actif de l’ère numérique capable de renforcer le leadership financier et la sécurité des États-Unis dans l’économie mondiale du XXIe siècle.

Dans le cadre de la législation, un « réseau décentralisé » d’installations de stockage sécurisées de Bitcoin serait construit à travers les États-Unis. Ces réserves agiraient comme un système de stockage frigorifique pour le Bitcoin appartenant au gouvernement et seraient supervisées par le secrétaire au Trésor.

Le secrétaire au Trésor serait également chargé du « suivi » et de « l’audit » de la réserve.

En outre, le Trésor collaborerait avec le secrétaire à la Défense et le secrétaire à la Sécurité intérieure, aux côtés d’experts du secteur, pour sécuriser les installations.

Le régulateur veillera également à ce que tous les actifs numériques dérivés des forks et des parachutages Bitcoin soient enregistrés et stockés dans la réserve. De plus, ces actifs ne peuvent être vendus ou cédés pendant cinq ans après leur acquisition, à moins qu’une nouvelle législation ne permette spécifiquement de telles actions.

Quelle quantité de Bitcoin serait acquise ?

Un programme d’achat de Bitcoin a également été mandaté, dans le cadre duquel le gouvernement acquerra un maximum de 1 000 000 de Bitcoins. Les transactions seraient exécutées sur cinq ans, avec une limite maximale de 200 000 BTC achetés par an.

Ces acquisitions seraient réalisées de manière transparente afin de minimiser les perturbations du marché. Les BTC acquis seraient conservés pendant au moins 20 ans, avec des restrictions contre leur vente prématurée.

Le projet de loi impose également un système de « preuve de réserve » exigeant des attestations cryptographiques trimestrielles pour vérifier les avoirs au sein de la réserve stratégique de Bitcoin. Des rapports sur l’état du programme d’achat de Bitcoin seront publiés chaque année.

Plusieurs mécanismes financiers ont été proposés pour permettre de « compenser le coût de la réserve stratégique de Bitcoin ».

La principale approche consiste à réaffecter les fonds excédentaires des banques de la Réserve fédérale. Plus précisément, la loi modifie un article de la loi sur la Réserve fédérale afin de réduire le plafond statutaire des fonds excédentaires des banques de réserve de 6,825 milliards de dollars à 2,4 milliards de dollars.

Cet ajustement libère des fonds supplémentaires, dirigeant les 6 premiers milliards de dollars de bénéfices nets remis chaque année par les banques de la Réserve fédérale au Trésor, de 2025 à 2029, pour financer le programme d’achat de Bitcoin.

En plus de cela, la loi impose la réévaluation des certificats d’or détenus par la Réserve fédérale. Les banques de la Réserve fédérale sont tenues de remettre tous leurs certificats d’or en circulation au secrétaire au Trésor dans les 180 jours suivant l’adoption de la législation.

Après cela, le secrétaire au Trésor délivrerait dans les trois mois un nouvel or certifié qui « reflète la juste valeur marchande de l’or ».

La différence de valeur en espèces entre les anciens et les nouveaux certificats serait versée au Trésor, fournissant ainsi une autre source de fonds pour la réserve Bitcoin.

Enfin, le projet de loi aborde également la question de l’auto-garde et comprend des dispositions visant à affirmer et à protéger le droit des individus, des entreprises et des organisations de garder le contrôle de leurs avoirs en Bitcoin sans interférence du gouvernement.

