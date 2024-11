La Chine réduit ses taux d’intérêt pour relancer l’économie et stabiliser le marché immobilier

La Chine a réduit ses taux de prêt de référence dans le but de stimuler la croissance économique et de répondre à un marché immobilier en difficulté.

Le taux préférentiel des prêts à un an (LPR) a été abaissé de 3,35 % à 3,10 %, tandis que le LPR à cinq ans a été réduit de 3,85 % à 3,60 %.

Ces mesures font suite à une série de mesures d’assouplissement monétaire introduites par la Banque populaire de Chine (PBOC) fin septembre.

Cette dernière réduction dépasse les attentes des économistes, qui avaient prévu une baisse plus modeste de 20 points de base sur les deux taux de prêt.

Au contraire, l’ampleur des réductions, allant de 20 à 25 points de base, correspond aux déclarations précédentes du gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, suggérant une approche plus agressive de l’assouplissement monétaire.

Cibler l’emprunt et la stabilisation du marché

Le LPR est fixé par un consortium de grandes banques chinoises et sert de point de référence clé pour la tarification des prêts.

La plupart des prêts nouveaux et existants sont liés au taux LPR d’un an, tandis que le taux sur cinq ans joue un rôle essentiel dans la détermination des coûts hypothécaires et des autres prix des prêts à long terme.

Ces réductions s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus large visant à encourager les ménages et les entreprises à emprunter davantage en abaissant les taux d’intérêt et en augmentant la liquidité.

Ces mesures visent à stimuler les prêts, à stopper le déclin du marché immobilier et, à terme, à rétablir la dynamique économique.

« Ces réductions plus importantes confirment l’engagement de la PBOC en faveur d’un assouplissement monétaire plus rapide et reflètent la récente volonté du Politburo de procéder à des baisses de taux plus énergiques », a déclaré Beckly Liu, responsable de la stratégie macroéconomique pour la Chine chez Standard Chartered Plc.

Les marchés du yuan et des obligations réagissent avec stabilité

Après cette annonce, le yuan offshore est resté stable autour de 7,12 pour un dollar.

Dans le même temps, le rendement des obligations d’État chinoises à 30 ans est resté inchangé à 2,3 % dans un contexte de faibles volumes d’échanges. La réaction modérée du marché suggère que les baisses de taux étaient largement anticipées.

Les principaux responsables politiques chinois avaient déjà souligné l’importance de revitaliser le marché immobilier, qui joue un rôle crucial dans l’économie du pays.

Lors d’une réunion du Politburo tenue en septembre, les responsables se sont engagés à mettre en œuvre des réductions substantielles des taux d’intérêt et à introduire des mesures pour empêcher une nouvelle détérioration du secteur immobilier.

Bruce Pang, économiste en chef pour la Grande Chine chez Jones Lang LaSalle Inc., a noté que les réductions plus importantes que prévu signalent la détermination du gouvernement à stabiliser le marché immobilier.

De nouvelles mesures d’assouplissement sont probables

La PBOC a indiqué qu’un assouplissement monétaire supplémentaire pourrait être à l’horizon.

Le gouverneur Pan Gongsheng a fait allusion à la possibilité d’une nouvelle réduction du taux de réserves obligatoires (TRO) de 25 à 50 points de base d’ici la fin de l’année afin d’augmenter la capacité de prêt des banques.

Bien que de nouvelles baisses des taux d’intérêt ne soient pas attendues cette année, les analystes estiment que la PBOC pourrait agir de manière plus agressive si des chocs économiques inattendus surviennent.

Les plus grands prêteurs publics chinois ont également réduit leurs taux de dépôt la semaine dernière, une mesure destinée à atténuer l’impact de la baisse des taux de prêt sur les marges bénéficiaires des banques.

Un moment charnière pour l’économie chinoise

Les récentes baisses de taux marquent une nouvelle étape dans les efforts déployés par la Chine pour faire face à un contexte économique difficile. Alors que le marché immobilier est confronté à des vents contraires et que la confiance des consommateurs reste fragile, le gouvernement espère que ces mesures relanceront l’emprunt et les dépenses.

Bien que les mesures de la PBOC visent à maintenir la stabilité des marchés financiers, les économistes préviennent que leur efficacité dépendra de la confiance des consommateurs et des investisseurs.

Avec des outils politiques supplémentaires à sa disposition, la banque centrale devra peut-être trouver un équilibre entre un nouvel assouplissement monétaire et la stabilité financière à long terme.