La richesse d’Elon Musk grimpe de 33,5 milliards de dollars après le rallye de Tesla – deviendra-t-il le premier milliardaire au monde ?

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a vu sa valeur nette grimper de 33,5 milliards de dollars le 24 octobre, après que Tesla Inc. a enregistré sa plus forte hausse d’actions depuis plus d’une décennie.

L’action de Tesla a augmenté de 22 % après l’annonce des résultats du troisième trimestre de la société, qui ont révélé le trimestre le plus rentable du géant des véhicules électriques (VE) depuis la mi-2023.

La valeur nette d’Elon Musk s’élève désormais à 270 milliards de dollars, selon l’ indice Bloomberg Billionaires, ce qui le place 61 milliards de dollars devant le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Cette augmentation place Musk sur la bonne voie pour devenir potentiellement le premier milliardaire du monde d’ici 2027, selon un rapport d’Informa Connect Academy, grâce à la domination du marché de Tesla et à ses initiatives axées sur l’avenir.

Le rallye de Tesla suscite des spéculations sur les milliardaires

Les performances récentes de Tesla ont alimenté les spéculations selon lesquelles Musk pourrait atteindre le cap du billion de dollars dans les prochaines années.

Le rapport d’Informa note que la richesse de Musk a augmenté en moyenne de 110 % par an, faisant de lui le principal candidat pour atteindre le statut de trillionnaire.

La valeur de Tesla, désormais estimée à 710 milliards de dollars, joue un rôle central dans le succès financier de Musk.

Avec une participation de 13 % dans le constructeur automobile, les avoirs de Musk dans Tesla sont actuellement évalués à 93 milliards de dollars.

En outre, Musk détient 303 millions d’options sur actions liées à un programme de rémunération controversé qui a fait l’objet d’un examen juridique et de la part des actionnaires.

« Musk s’est positionné pour atteindre de nouveaux sommets alors que Tesla capitalise sur la technologie de conduite autonome, les robotaxis et les futurs développements des véhicules électriques », a déclaré Dan Ives, analyste actions senior chez Wedbush Securities.

Une concurrence croissante et des revers à venir

Malgré les performances impressionnantes de Tesla, des défis subsistent. L’entreprise doit faire face à une concurrence croissante, notamment de la part de ses concurrents à moindre coût en Chine.

L’action de Tesla a connu une baisse significative en 2022 en raison d’un ralentissement de la demande et de multiples rappels de véhicules, notamment un problème logiciel avec sa fonction Autopilot.

Musk a également rappelé les difficultés passées, soulignant la quasi-faillite de Tesla en 2008.

« Nous étions à quelques jours de l’insolvabilité avant d’obtenir un prêt crucial », a-t-il partagé.

Ses actions controversées, comme le scandale du « financement sécurisé » en 2018, ont encore compliqué le parcours de Tesla.

Musk continue de diversifier ses entreprises, avec des participations dans SpaceX, la société de creusement de tunnels The Boring Company, la startup d’IA xAI et Neuralink, une société d’implants de puces cérébrales.

Les perspectives de Tesla et la vision future de Musk

Les résultats positifs de Tesla au troisième trimestre ont renouvelé l’optimisme des investisseurs.

Musk anticipe une croissance de 30 % des ventes de véhicules et a révélé que le projet très attendu Cybertruck de la société a généré son premier bénéfice trimestriel.

S’exprimant après la publication des résultats, Musk a prévu le déploiement du robotaxis Cybercab en 2026, avec pour objectif de fabriquer 2 à 4 millions d’unités par an.

« Ma prédiction est que Tesla deviendra l’entreprise la plus valorisée au monde, et probablement de loin », a déclaré Elon Musk aux investisseurs via un webcast.

Dans le même temps, la propriété de SpaceX par Musk, évaluée à 210 milliards de dollars, ajoute un poids supplémentaire à son empire financier.

Ses activités s’étendent également à la controversée plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), qui a suscité des critiques pour ses politiques de contenu et les publications erratiques de Musk.

Le chemin vers une fortune de mille milliards de dollars

Bien que la croissance de Tesla positionne Musk comme un favori dans la course pour devenir le premier milliardaire, l’avenir reste incertain.

Outre la concurrence du boom de l’IA de Nvidia et des challengers potentiels comme Mark Zuckerberg de Meta et les milliardaires indiens comme Gautam Adani et Mukesh Ambani, la richesse de Musk dépendra en grande partie du succès continu de Tesla.

« Il est beaucoup plus difficile de redémarrer les opérations que de les arrêter, il est donc essentiel de le faire correctement », a souligné Musk à propos de l’avenir de Tesla.

Avec un important carnet de commandes, l’entreprise reste optimiste mais prudente dans sa stratégie.

Bien que Musk ait dû faire face à de nombreux obstacles au fil des ans, notamment des défis réglementaires et des obstacles opérationnels, sa détermination a aidé Tesla et ses autres entreprises à prospérer.

Comme l’a noté Ives, « Musk a connu des revers, mais il a le don de renverser la situation : c’est le gars en Téflon. »

Les années à venir détermineront si Musk peut maintenir son élan et atteindre des sommets financiers sans précédent, consolidant ainsi son héritage en tant que pionnier de l’industrie et potentiellement premier milliardaire du monde.