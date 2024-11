Vitalik Buterin a récemment discuté de la mise à niveau « The Splurge » d’Ethereum, qui, selon lui, rendra le réseau résistant aux menaces de l’informatique quantique.

Dans un article de blog daté du 29 octobre, Buterin a discuté du travail considérable qui reste à faire pour atteindre cet objectif, expliquant que la phase Splurge se concentrera sur l’amélioration de la sécurité d’Ethereum, de l’efficacité des transactions et de la résilience cryptographique.

Dans son article, Buterin a fait remarquer que « les ordinateurs quantiques n’existent même pas » sous une forme suffisamment puissante pour constituer une véritable menace pour le cryptage de la blockchain.

Selon lui, les ordinateurs quantiques actuels ne sont que des prototypes précoces ou des appareils « pas réels » dans leurs capacités, notant qu’ils ne peuvent pas encore gérer des calculs significatifs qui présenteraient un risque pour la sécurité d’Ethereum.

Buterin a ajouté que le moment où l’informatique quantique serait accessible au grand public interviendrait « des décennies » après que « de puissantes institutions en auront obtenu une capable de déchiffrer la cryptographie à courbe elliptique ».

Ce Splurge fait partie de la feuille de route en plusieurs phases d’Ethereum, qui comprend The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge et The Splurge, chacun visant à renforcer différentes parties de la blockchain.

The Splurge vise à stabiliser l’état final de la machine virtuelle Ethereum (EVM), à introduire « l’abstraction de compte » et à explorer la « cryptographie avancée » pour assurer la sécurité du réseau à long terme.

Pour améliorer la résistance quantique d’Ethereum, la phase Spkurge intégrera progressivement la cryptographie résistante aux quanta grâce à l’abstraction de compte et aux primitives cryptographiques avancées, comme les zk-STARK.

D’autres tactiques incluent l’ajout de la prise en charge d’algorithmes résistants aux attaques quantiques, tels que les techniques cryptographiques basées sur le hachage, et l’autorisation d’une sécurité flexible des comptes, y compris la rotation des clés cryptographiques.

De plus, les avancées futures telles que le cryptage entièrement homomorphe (FHE) et l’obscurcissement indiscernable, décrits dans le Splurge, pourraient renforcer davantage les défenses d’Ethereum en permettant des calculs sécurisés sans révéler de données sensibles, rendant les attaques quantiques plus difficiles.

The Splurge « optimisera » également le modèle de frais de transaction d’Ethereum grâce à un concept que Buterin appelle « gaz multidimensionnel ».

L’objectif est d’améliorer l’évolutivité « tout en réduisant les risques ».



Selon le cofondateur d’Ethereum, l’approche vise à introduire des prix et des limites distincts pour des ressources distinctes, ce qui peut réduire l’utilisation des ressources dans le « pire des cas », réduisant ainsi « le besoin d’optimiser les performances afin de prendre en charge, par exemple, les arbres binaires basés sur le hachage STARKed ».

Le Verge

Ce concept n’est pas nouveau; Buterin l’avait déjà évoqué dans un autre article de blog, abordant les plans pour l’étape « The Verge » d’Ethereum.

Dans le cadre de The Verge, l’accent est mis sur l’amélioration des opérations des nœuds pour qu’ils soient plus économes en ressources.

Un changement majeur attendu de cette phase est l’introduction de la « vérification sans état », qui permettrait aux nœuds de valider les blocs sans nécessiter de grandes quantités de stockage.

Cette mise à niveau pourrait rendre les opérations de nœuds Ethereum plus accessibles et abordables, permettant potentiellement à des appareils plus légers d’effectuer des tâches de vérification.

Pour y parvenir, les développeurs d’Ethereum explorent l’utilisation d’arbres de hachage binaires basés sur STARK, qui offrent une option plus résistante et évolutive aux quanta, mais nécessitent également davantage de ressources telles que la puissance de calcul et la mémoire.

Selon Buterin, la mise en œuvre de modèles de gaz multidimensionnels peut aider à réduire la pression sur les ressources en attribuant des coûts de gaz spécifiques à différents types de ressources.

Le Fléau

Dans un article de blog du 21 octobre, le cofondateur d’Ethereum a révélé les détails de la phase « Fléau » qui s’attaquera à certains problèmes clés comme la réduction de la centralisation du jalonnement d’Ethereum, qui, selon Buterin, peut entraîner un risque plus élevé d’attaques à 51 % et de censure des transactions.

Pour résoudre le problème, Buterin a suggéré un modèle de jalonnement à deux niveaux : un niveau pour le jalonnement « à risque » (slashable) et un autre pour le jalonnement « sans risque » (non-slashable).

Cette configuration vise à équilibrer les récompenses et les risques, contribuant ainsi à empêcher quelques grands acteurs de prendre trop de contrôle sur le réseau.