Taïwan a-t-il vraiment « volé » l’industrie américaine des puces électroniques, comme le prétend Trump ?

Dans une récente interview sur The Joe Rogan Experience , l’ancien président Donald Trump a relancé un débat controversé en affirmant que Taïwan avait « volé » l’industrie américaine des semi-conducteurs.

Les remarques de Trump font écho à ses précédentes accusations, affirmant que Taïwan avait pris le contrôle d’une technologie cruciale pour l’économie américaine.

Toutefois, les experts affirment que la domination de Taïwan dans la fabrication de semi-conducteurs n’est pas le résultat d’un vol, mais plutôt d’un modèle commercial innovant et de décennies d’investissement.

Alors que la course à la présidentielle américaine de 2024 s’intensifie, l’attention portée à l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs, dirigée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), soulève des questions sur ce que le retour potentiel de Trump au pouvoir pourrait signifier pour le secteur mondial des puces.

Le point de vue de Trump : les tarifs douaniers et les « frais de protection »

Les commentaires de Trump reflètent ses inquiétudes quant à la dépendance américaine à l’égard de la production de semi-conducteurs de Taïwan.

Au cours de l’interview, il a critiqué le CHIPS Act, suggérant que les fonds américains ne devraient pas être utilisés pour bénéficier aux entreprises étrangères qui implantent des usines dans le pays.

S’il est réélu, Trump a proposé d’imposer des droits de douane sur les puces taïwanaises, en particulier celles de TSMC, qui fabrique des puces pour des géants de la technologie comme Apple et Nvidia.

Il a même suggéré que Taïwan paie les États-Unis pour sa défense, une idée que les responsables taïwanais ont rejetée comme étant une « taxe de protection » indésirable, selon CNN .

Les actions de TSMC ont chuté de 4,3 % en réponse, soulignant la sensibilité du marché aux tensions géopolitiques.

Le succès des semi-conducteurs à Taiwan

Les experts réfutent les accusations de Trump, soulignant que l’industrie des semi-conducteurs de Taïwan est née d’une vision prospective et d’une planification stratégique plutôt que d’un « vol » de technologie américaine.

TSMC, fondée par Morris Chang en 1987, a été la pionnière d’un modèle de « fonderie pure ».

Au lieu de concevoir ses propres puces, TSMC s’est concentré exclusivement sur la fabrication pour d’autres entreprises, une approche nouvelle à l’époque.

Cela a permis à TSMC d’augmenter sa production, d’attirer des clients dans tous les secteurs et de devenir un pilier de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs.

« Le succès de TSMC vient de l’accent mis sur l’excellence de la fabrication et les économies d’échelle, et non du fait de prendre quoi que ce soit aux États-Unis », a déclaré Christopher Miller, auteur de Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , cité par CNN.

Cette approche axée sur la fabrication, associée à l’écosystème d’ingénieurs qualifiés de Taïwan, en a fait le premier fournisseur mondial de puces avancées, produisant plus de 90 % de la production mondiale, selon la Semiconductor Industry Association.

Les tentatives d’Intel et de Samsung de reproduire le modèle de fonderie de TSMC soulignent que l’essor des semi-conducteurs à Taiwan était organique et non opportuniste.

Pourquoi les entreprises américaines dépendent de TSMC

Malgré les critiques de Trump, les géants technologiques américains comme Amazon, Microsoft et Google dépendent fortement de la fabrication avancée de TSMC.

La menace d’un conflit potentiel entre la Chine et Taïwan a accru l’intérêt des États-Unis pour la réduction de cette dépendance, ce qui a conduit à des initiatives comme le CHIPS Act, signé par le président Joe Biden en 2022, visant à stimuler la production américaine de puces électroniques.

Cependant, construire une base nationale de fabrication de semi-conducteurs n’est pas une tâche simple ; Intel et d’autres entreprises sont confrontées à des coûts élevés, à des pénuries de main-d’œuvre et à des défis réglementaires aux États-Unis, ce qui souligne la complexité des efforts de Trump pour rapatrier la fabrication de puces.

Pour TSMC, l’expansion aux États-Unis présente également des défis.

L’entreprise construit trois installations en Arizona, mais elle rencontre des retards liés aux différences de culture du travail et de réglementation du travail.

« TSMC doit adapter ses opérations pour s’adapter à la culture locale et aux systèmes de travail si elle veut vraiment devenir une entreprise mondiale », a déclaré l’ancien directeur de la R&D de TSMC, Konrad Young, selon CNN .

Le dilemme des puces électroniques entre les États-Unis et Taïwan

Si Trump devait imposer des tarifs douaniers sur les semi-conducteurs taïwanais, cela pourrait compliquer les chaînes d’approvisionnement et augmenter les coûts dans l’ensemble du secteur technologique.

Les analystes de Citi ont noté que les tarifs impliqueraient des audits approfondis, étant donné la composition complexe des puces dans les appareils électroniques.

L’histoire montre qu’un conflit commercial pourrait entraîner des représailles de la part de la Chine, comme on l’a vu lorsque Pékin a restreint l’accès du fabricant de puces américain Micron au marché chinois lors de tensions antérieures.

D’un autre côté, une présidence Trump pourrait favoriser les fabricants de puces américains comme Intel et Texas Instruments, remodelant potentiellement le paysage concurrentiel du secteur.

Alors que les États-Unis s’efforcent de sécuriser leur approvisionnement en puces électroniques, le rôle de Taïwan reste indispensable.

Les commentaires de Trump soulignent les défis que représente la réduction de la dépendance vis-à-vis des fabricants de puces électroniques étrangers tout en équilibrant les considérations géopolitiques.

Pendant ce temps, l’influence de TSMC dans le paysage technologique mondial continue de croître.

Cependant, comme le suggère Konrad Young, la clé de toute expansion réussie résidera dans la coopération plutôt que dans la concurrence, favorisant un environnement dans lequel les entreprises américaines et taïwanaises pourront prospérer pour un avenir durable dans le secteur des semi-conducteurs.

Dans le débat plus large, le chemin parcouru par Taïwan vers la domination du secteur des semi-conducteurs illustre un modèle stratégique que ses rivaux cherchent à imiter plutôt qu’à remplacer.

Alors que les déclarations de Trump font la une des journaux, les experts du secteur s’accordent à dire que Taïwan n’a pas volé l’industrie américaine des puces électroniques, mais en a construit une qui fait l’envie du monde entier.