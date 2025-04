Le président Trump a fait chuter les marchés financiers mondiaux cette semaine en annonçant de nouveaux droits de douane élevés sur un grand nombre de pays, notamment un droit de 34 % sur la Chine et de 20 % sur l’UE.

Au milieu du chaos, deux détaillants américains pourraient en fait tirer profit des politiques commerciales de Trump : TJX et Ross Stores – selon l’analyste de Citi, Paul Lejuez.

Lejuez s’attend à ce que les deux actions de détail susmentionnées surperforment et terminent l’année sur une note positive.

Voici pourquoi l’analyste de Citi est optimiste concernant TJX et ROSS et ce que ces deux détaillants réservent aux investisseurs en 2025.

TJX Companies Inc (NYSE : TJX)

Les actions TJX ont déjà progressé de plus de 10 % au cours du dernier mois, mais l’analyste de Citi continue de voir un potentiel de hausse important pour le détaillant à prix réduits.

« Les droits de douane risquent de créer des perturbations importantes sur le marché, augmentant considérablement la disponibilité de produits pour les revendeurs à prix cassés à des prix attractifs », a déclaré Paul Lejuez à ses clients dans une note de recherche.

Lejuez a relevé cette semaine la recommandation sur l’action TJX à « acheter » et a porté son objectif de cours à 140 $, ce qui indique un potentiel de hausse supplémentaire de 12 % par rapport aux niveaux actuels.

Dans son rapport, l’analyste de Citi a mis en avant la forte saison des fêtes du détaillant, ajoutant que cette dynamique devrait probablement se poursuivre alors que les consommateurs se tournent vers les discounters face aux craintes d’une récession imminente.

De plus, l’action TJX offre actuellement un rendement du dividende de 1,36 %, ce qui la rend d’autant plus attrayante aux niveaux actuels, surtout si vous pariez sur un ralentissement au second semestre 2025.

Wall Street partage globalement l’optimisme de Paul Lejuez concernant TJX Companies, comme en témoigne la notation consensuelle des analystes, « surpondérer », attribuée à l’action du détaillant au moment de la rédaction.

Ross Stores Inc (NASDAQ : ROST)

Citi est optimiste quant aux actions de Ross malgré les vents contraires des droits de douane et les inquiétudes liées à un potentiel ralentissement économique dans les prochains mois, pour des raisons similaires à celles concernant TJX Companies.

De plus, la chaîne américaine de grands magasins à prix réduits a perdu plus de 15 % cette année, ce qui la rend également relativement plus attractive en termes de valorisation.

« Nous considérons le secteur des prix cassés comme étant bien positionné à court terme, mais aussi pour une croissance continue à long terme, alors que d’autres détaillants peinent et ferment des magasins », a-t-il écrit dans un rapport cette semaine.

Paul Lejuez prévoit des défis croissants pour les détaillants, pouvant entraîner des fermetures de magasins si les droits de douane affaiblissent l’environnement de consommation global.

Il a également recommandé l’action ROST dans sa note de recherche, avec une recommandation d’achat et un objectif de cours de 146 $, ce qui représente un potentiel de hausse de plus de 10 % par rapport aux niveaux actuels.

À l’instar de TJX, Ross Stores Inc., dont le siège social est à Dublin, verse actuellement un rendement de dividende de 1,23 %, ce qui le rend attrayant pour ceux qui souhaitent créer une nouvelle source de revenus passifs.