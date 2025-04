Netflix pourrait ne pas atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars : voici pourquoi.

Netflix (NASDAQ : NFLX) progresse légèrement ce matin suite à des informations selon lesquelles le géant du streaming souhaite doubler son chiffre d’affaires et tripler son résultat d’exploitation d’ici la fin de la décennie.

Selon le rapport du WSJ, le géant des médias de masse souhaite également atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Si l’engagement de sa direction est admirable, la voie pour atteindre ces objectifs ambitieux est semée d’incertitudes.

Plusieurs défis pourraient entraver la capacité de NFLX à tenir ces promesses dans les cinq à six prochaines années.

NFLX doit faire face à la concurrence et à la saturation du marché.

Netflix est souvent présenté comme le grand gagnant de la guerre du streaming.

Cependant, il continue de faire face à une concurrence assez intense de la part de Disney+, HBO Max et Amazon Prime Video.

Alors que ses concurrents continuent d’élargir leurs catalogues de contenus et d’atteindre un public plus large, NFLX pourrait avoir de plus en plus de mal à accroître son nombre d’abonnés et sa part de marché à l’avenir.

Il est également important de mentionner que Netflix est déjà extrêmement implanté sur les marchés matures comme les États-Unis et l’Europe.

Pour une croissance significative supplémentaire, l’entreprise cotée au Nasdaq devra probablement davantage s’appuyer sur les marchés internationaux, qui présentent leurs propres défis, tels qu’un revenu moyen par utilisateur (ARPU) plus faible.

L’expansion sur des marchés internationaux comme l’Inde et le Brésil pourrait également exposer NFLX à des obstacles réglementaires, à des problèmes de censure et à des tensions géopolitiques – autant d’éléments qui pourraient peser sur ses plans de croissance.

Netflix a un modèle économique coûteux.

Netflix s’est énormément concentré sur la production de contenu original pour maintenir son avance dans le secteur du streaming.

C’est une stratégie extrêmement impressionnante, bien qu’aussi coûteuse.

Face à la concurrence accrue dans le secteur du streaming, la capacité de Netflix à conserver sa position de leader dépendra encore plus de sa capacité à proposer des contenus originaux et distinctifs.

Cependant, avec l’augmentation potentielle des investissements dans la production de contenu dans les années à venir, l’objectif de Netflix de tripler son résultat d’exploitation d’ici la fin de la décennie devra être relégué au second plan.

Les investisseurs doivent également noter que si NFLX a peut-être réussi sa campagne publicitaire, il s’agit néanmoins d’une entreprise qui a tendance à être extrêmement sensible aux ralentissements économiques.

L’action Netflix se négocie déjà à une prime.

Enfin, les préoccupations liées à la valorisation pourraient également entraver l’ambition de Netflix de rejoindre le club des mille milliards de dollars.

Le ratio cours/bénéfice des actions du géant du streaming se situe actuellement légèrement en dessous de 50. En comparaison, le ratio C/B moyen du secteur dans son ensemble n’est qu’environ de 25.

Pour que NFLX devienne un géant d’un billion de dollars, il devra croître à un taux de croissance annuel composé d’environ 21 % jusqu’en 2030, contre un TCAC estimé nettement inférieur de seulement 4,0 % pour l’ensemble du secteur des médias et du divertissement.

C’est en partie pourquoi les analystes de Loop Capital sont convaincus qu’une grande partie des bonnes nouvelles est déjà intégrée au cours de l’action Netflix, autour de 970 $. Leur objectif de cours à 12 mois pour NFLX est actuellement de 1 000 $ seulement.