Der Aktienkurs von Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) stürzte ab, da sich die Anleger auf die Bankenzusammenbrüche und die mäßig aggressiven Aussagen der US-Notenbank konzentrierten. Der SCHD-Aktienkurs fiel auf einen Tiefstand von 69,40 $, den niedrigsten Stand seit dem 17. März. Insgesamt ist der Fonds seit seinem bisherigen Jahreshoch um mehr als 10 % gefallen, was bedeutet, dass er sich jetzt in einer Korrekturzone befindet.

Schwab US Dividend Equity ETF enthält toxische Assets

Die Hauptthemen auf den Finanzmärkten waren in dieser Woche der Zusammenbruch regionaler Banken und die relativ restriktive Fed-Erklärung. Diese Ereignisse wirkten sich direkt auf den SCHD aus, der einer der bekanntesten ETFs der Welt ist.

So führte der Zusammenbruch der First Republic Bank am Montag zu Ansteckungsängsten im Bankensektor. Es besteht die Sorge, dass auch andere Banken wie Comerica, Zions, Western Alliance und PacWest kollabieren könnten. Infolgedessen ist der KRE ETF in den letzten fünf Tagen um über 14 % gefallen.

Der Zusammenbruch dieser Banken wirkt sich auf die SCHD-Aktie aus, da sie an mehreren Regionalbanken beteiligt ist. Es hat kleinere Anteile an Banken wie M&T Bank, Regions Finance, Zions, Cathay General Bancshares, Northwest, OFG, Comerica, Premier Financial und Synovus Financial. Comerica und Zions gehören zu den größten gefährdeten Banken und könnten bald ihre Geschäfte einstellen. Die verbleibenden Regionalbanken dürften gezwungen sein, ihre Dividenden zu senken.

Der andere Grund, warum der SCHD ETF gefährdet ist, ist seine Beteiligung an Paramount Global. Der Aktienkurs von Paramount fiel am Donnerstag um mehr als 25 %, nachdem das Unternehmen seine Dividende gekürzt hatte. Dies ist ein wichtiger Teil für SCHD, da der ETF normalerweise wegen seiner Dividenden gekauft wird.

Darüber hinaus umfasst SCHD die Aktien von Chevron und Valero Energy, bei denen aufgrund des Rückgangs der Öl- und Gaspreise niedrigere Renditen zu erwarten sind.

SCHD ETF Aktienprognose

SCHD-Chart via TradingView

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass der Schwab Dividend Equity ETF in letzter Zeit einen starken Ausverkauf erlebt hat. Er hat nun das wichtige Unterstützungsniveau bei 69,46 $, dem Tiefststand vom 15. März, getestet. Er bleibt unter dem 50-Perioden gleitenden Durchschnitt und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level. Die Oszillatoren sind weiterhin rückläufig. Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für den ETF nach unten gerichtet, wobei die nächste wichtige Unterstützung bei 60 $ liegt.