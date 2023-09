Die Aktie von Enbridge Inc (NYSE: ENB) steht am Mittwoch im Fokus, nachdem das Erdgasversorgungsunternehmen einen 14 Mrd. $-Deal mit Dominion Energy Inc (NYSE: D) angekündigt hat.

Einzelheiten zum Enbridge-Dominion-Deal

Enbridge hat sich für die Übernahme von drei amerikanischen Versorgungsunternehmen – Public Service Company of North Carolina, East Ohio Gas Company und Questar Gas – von Dominion Energy entschieden.

Die Royal Bank of Canada und Morgan Stanley haben für die besagte Vereinbarung eine Fremdfinanzierung in Höhe von 9,4 Mrd. $ zugesagt. Laut Greg Ebel – dem Vorstandsvorsitzenden von Enbridge Inc.:

Jeder braucht Erdgas. Ohne Erdgas gibt es keine positive Energiezukunft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der Erschwinglichkeit. Damit wird die größte Plattform für Erdgasversorgungsunternehmen in Nordamerika geschaffen.

Enbridge führte zur Finanzierung dieses Deals ebenfalls ein Buy-Deal-Angebot im Wert von 2,93 Mrd. $ durch, wie aus seiner heutigen Pressemitteilung hervorgeht.

Was hat Enbridge Inc. davon?

Enbridge erwartet im ersten Jahr nach Abschluss dieser Transaktion eine Steigerung seines ausschüttungsfähigen Cashflows sowie des Gewinns je Aktie (bereinigt). In der CNBC-Sendung „Squawk Box“ sagte der Vorstandsvorsitzende heute außerdem:

Dies ist wirklich eine großartige Gelegenheit für uns und unsere Aktionäre und wir werden auch in Zukunft in der Lage sein, die Dividende zu erhöhen und die Erträge zu steigern. Es passt wirklich in unser Portfolio.

Die Börsennachrichten kommen etwa einen Monat, nachdem das kanadische Unternehmen bekannt gab, dass sein Umsatz im 2. Quartal im Jahresvergleich um 25 % gesunken sei. Der Aktienkurs liegt derzeit mehr als 20 % unter seinem bisherigen Jahreshoch.

Dominion Energy Inc. plant nun, seine Prognose für das letzte Quartal dieses Jahres zu aktualisieren.