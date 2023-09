Belastung des japanischen Yen zeigt sich auf dem Goldmarkt

Der Goldpreis in Japan hat ein Allzeithoch erreicht. Tanaka Kikinzoku, einer der größten Goldhändler Japans, erklärte vor kurzem, dass sich die Preise zum ersten Mal der Marke von 10.000 ¥ pro Gramm nähern.

Offiziellen Charts zufolge liegt der Preis derzeit eher bei mittleren 9000 ¥. Wie auch immer, mit dem Gold selbst hat das alles nichts zu tun. Hier geht es darum, dass der Yen seine historische Talfahrt gegenüber dem US-Dollar fortsetzt, während die japanische Zentralbank mit ihrer unkonventionellen Geldpolitik immer mehr in die Enge getrieben wird.

Das obige Diagramm zeigt den Goldpreis in Yen über die letzten 20 Jahre. In diesem Sinne hat der Rohstoff seine Aufgabe des Kaufkraftschutzes gut erfüllt und japanischen Anlegern eine fast 5,7-fache Rendite beschert. Das nächste Diagramm zeigt den Goldpreis in Dollar, wo amerikanische Anleger im gleichen Zeitraum eine 4,8-fache Rendite erzielten.

Dies zeigt, dass der Yen in den letzten zwei Jahrzehnten gegenüber dem Dollar gefallen ist. Dennoch ist die Outperformance in Anbetracht des langen Zeitraums nicht massiv, insbesondere im Vergleich zu anderen Währungen.

Betrachtet man jedoch die letzten zwei Jahre, so wird die Abweichung deutlich. Der Beginn des Jahres 2022 kann als Wendepunkt für die Weltwirtschaft angesehen werden, als die Inflation zu brüllen begann. In diesem Quartal erhöhte die US-Notenbank erstmals die Zinssätze, und die Zentralbanken in aller Welt befürchteten eine Überhitzung der Volkswirtschaften und steigende Lebenshaltungskosten.

Seitdem hat Gold in Yen 37 % an Wert gewonnen, während die Rendite in Dollar nur 7 % betrug – mehr als fünfmal schlechter.

Japans unkonventionelle Geldpolitik

Die US-Notenbank legt den kurzfristigen Zinssatz fest, der als Federal Funds Rate bekannt ist. Er bestimmt, wie billig Geld geliehen werden kann, was sich auf die gesamte Wirtschaft auswirkt. Dieser Leitzins wurde in den letzten achtzehn Monaten aggressiv angehoben, um die Wirtschaft abzukühlen und die Inflation zu dämpfen.

Dieses straffe geldpolitische Konzept kennen wir von Zentralbanken auf der ganzen Welt. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Japan. Die Bank von Japan hat sich dem Trend widersetzt und stattdessen eine lockere Geldpolitik verfolgt. Sie hat die Renditekurve gesteuert, um die langfristigen Renditen zu managen, eine Methode, die darin besteht, dass die Zentralbanken so viele Anleihen wie nötig kaufen oder verkaufen, um einen bestimmten längerfristigen Zinssatz zu erreichen.

In vielerlei Hinsicht ähnelt sie der herkömmlichen quantitativen Lockerung. Sowohl bei der quantitativen Lockerung als auch bei der Steuerung der Renditekurve geht es um den Kauf von Staatsanleihen (Treasuries), um die Zinssätze zu beeinflussen und Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Der Unterschied besteht darin, dass bei der quantitativen Lockerung regelmäßig eine bestimmte Menge an Anleihen aufgekauft wird, um diesen Kredit in das System zu pumpen. Zur Steuerung der Zinskurve kaufen die Zentralbanken so viele Anleihen wie nötig, um die Renditen auf einem bestimmten Niveau zu halten.

Unter dem Strich verfolgt die Bank of Japan eine lockere Geldpolitik, während der Rest der Welt die Geldpolitik strafft. Und nach Jahren der Deflation beginnt das Land, die Preise zu erhöhen.

Im Juni stieg die Inflation in Japan um 3,3 %, während sie in den USA um 3 % zunahm. Dies ist das erste Mal seit acht Jahren, dass das asiatische Land eine höhere Inflationsrate als die USA aufweist.

Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Waage in letzter Zeit zwar gedreht hat, man aber das große Ganze im Auge behalten muss. Sowohl in den USA als auch in Europa sind die Preise seit Anfang 2021 um fast 20 % gestiegen. Im Gegensatz dazu sind die Preise in Japan im gleichen Zeitraum nur um gut 5 % gestiegen.

Auch das Lohnwachstum muss erwähnt werden. Die Gehälter sind in Japan nicht so stark gestiegen wie in den USA und Europa. Seit Anfang 2021 sind die Löhne in Japan um 4,5 % gestiegen, verglichen mit 7,5 % in Europa und 15 % in den USA.

Dieses Lohnwachstum ist von zentraler Bedeutung für die Ziele der Bank of Japan, die im April erklärte, dass sie entschlossen sei, ihr Inflationsziel von 2 % “begleitet von Lohnerhöhungen” zu erreichen. Eine steigende Inflation bei gleichzeitig schleppendem Lohnwachstum macht das Erreichen dieses Ziels schwieriger.

Wie hat sich dies auf den Yen ausgewirkt?

Diese lockere und unkonventionelle Geldpolitik in Verbindung mit der Inflation zwingt die Anleger nun dazu, ihre Kaufkraft abzusichern. Dies erklärt den Anstieg der japanischen Goldpreise durch die Nachfrage des Einzelhandels.

Am Ende der Pandemie hatten die japanischen Haushalte im Vergleich zum BIP des Landes viermal so viele Vermögenswerte angehäuft – der höchste Wert in der Welt. Fast die Hälfte davon war in Bargeld geparkt, was angesichts der bereits erwähnten jahrelangen Deflation nicht überrascht. Da die Inflation nun aber wieder anzieht, ist es auch nicht schockierend, eine Umschichtung in inflationsgeschützte Anlagen zu beobachten.

An dieser Stelle kommt der Yen ins Spiel. Da die Zinssätze infolge der restriktiven Geldpolitik in anderen Ländern weltweit gestiegen sind, fließt das Kapital aus dem Yen in attraktivere Anlagen. In Verbindung mit der Inflation im Inland ist auch Gold attraktiv geworden.

Das Ausmaß der Talfahrt des Yen gegenüber dem Dollar ist historisch. Seit Anfang 2022 hat die japanische Währung 28 % ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren.

Seit Anfang 2021 hat der Yen gegenüber dem Dollar 43 % seines Wertes verloren.

Die Bank of Japan hat wiederholt erklärt, dass sie entschlossen ist, ihr Inflationsziel von 2 % zu erreichen, und schließt trotz des zunehmenden Drucks eine Abkehr von der aktuellen Politik aus. Da die Preise jedoch schneller steigen als die Löhne, während die Kurse andernorts die Angebote für den Yen in den Schatten stellen, gerät die japanische Währung ins Wanken.