Der jüngste Anstieg der pakistanischen Rupie stieß kürzlich auf eine wichtige Barriere. Der USD/PKR-Wechselkurs erholte sich vom Tiefststand des letzten Monats von 275,80 auf einen Höchststand von 282. 11. Er liegt weiterhin 8,25 % unter dem Höchststand in diesem Jahr.

Die Inflation in Pakistan lässt nach

Copy link to section

Die pakistanische Rupie war in den letzten Wochen eine der Währungen mit der besten Wertentwicklung, auch wenn der US-Dollar-Index (DXY) stark anstieg. Die Währung erholte sich, nachdem die pakistanische Regierung einen massiven Kampf um ihre Rettung begonnen hatte.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dies geschah durch ein Vorgehen gegen den illegalen Dollarhandel und die Einführung von Beschränkungen für Unternehmen in der Devisenhandelsbranche. Es kämpfte auch darum, den seit Jahren florierenden Parallelmarkt zu beenden.

In letzter Zeit hat die pakistanische Rupie jedoch an Schwung verloren, wie ich es in meinem letzten Artikel vorhergesagt habe. Auch wenn das Durchgreifen längst überfällig war, steht Pakistan in Wirklichkeit vor zahlreichen Herausforderungen.

Es stehen bevorstehende Wahlen an, die höchst umstritten sein könnten. In den meisten Zeiträumen tendieren die Währungen der Schwellenländer dazu, sich im Hinblick auf wichtige Wahlen schlechter zu entwickeln. Das haben wir kürzlich beim nigerianischen Naira, dem Simbabwe-Dollar und dem argentinischen Peso gesehen.

Das andere große Risiko, dem die PKR-Währung ausgesetzt ist, ist die Fälligkeit großer Schulden im Jahr 2024. Diese auf Dollar lautende Anleihe wird zu mehr Währungsdruck führen, da es der Wirtschaft nicht gut geht. Pakistan führt derzeit Gespräche mit dem IWF und anderen Kreditgebern. Das Team der Agentur wird Pakistan am Donnerstag besuchen, um über die nächste Freigabe von 700 Mio. $ im Rahmen des 3 Mrd. $-Programms zu beraten.

Die neuesten Nachrichten zur pakistanischen Rupie kommen von der Statistikbehörde des Landes. In einem Bericht sagte die Agentur, dass die Inflation in Pakistan im Oktober gesunken sei, nachdem die Regierung die Treibstoffpreise gesenkt habe.

Der Gesamt-Vverbraucherpreisindex (VPI) sank im Oktober um 26,89 % gegenüber 31,4 % im Vormonat. Der Rückgang entsprach den Prognosen der pakistanischen Zentralbank auf ihrer jüngsten Sitzung. In ihrer letzten Sitzung ließ die Bank die Zinssätze zum dritten Mal in Folge unverändert.

USD/PKR Technische Analyse

Copy link to section

USD/PKR-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der USD/PKR-Wechselkurs in den letzten Tagen ein Comeback erlebt hat. Er erholte sich auf einen Höchststand von 282,10, der über dem bisherigen Jahrestief von 275,80 lag. Er bleibt unter den 25- und 50-Tage-Exponential Moving Averages (EMA).

Die Aussichten für das USD/PKR-Paar sind nun pessimistisch, wobei der nächste wichtige Wert bei 275,80 liegt, dem Tiefststand im Oktober. Langfristig glaube ich jedoch, dass sich das Währungspaar wieder erholen wird, während die Käufer das wichtige psychologische Niveau von 300 erneut testen.