Die Rohölpreise sind zurückgegangen. Brent, die weltweite Benchmark, ist die dritte Woche in Folge rückläufig, da die jüngste Dynamik nachgelassen hat. Er fiel am Mittwoch auf einen Tiefststand von 81,20 $ und lag damit weit unter dem bisherigen Jahreshoch von 95,86 $. In ähnlicher Weise stürzte West Texas Intermediate (WTI) auf 76,90 $ ab und lag damit ebenfalls unter dem bisherigen Jahreshoch von 94,80 $.

Der Rohölpreis sinkt, da sich die Anleger auf die anhaltende Nachfrage- und Angebotsdynamik konzentrieren. Auf der Nachfrageseite einigten sich Russland und die OPEC darauf, ihre Angebotsbeschränkungen beizubehalten, die die Preise in die Höhe treiben sollen.

Auch die jüngsten Befürchtungen, dass der laufende Krieg zwischen Israel und der Hamas zu Lieferunterbrechungen führen wird, haben sich nicht bewahrheitet. Während der Krieg andauert, sind andere Regionalmächte wie Iran und Saudi-Arabien nicht betroffen.

Unterdessen fördert Russland, wie ich in diesem Artikel geschrieben habe, trotz der anhaltenden Sanktionen weiterhin Rohöl. Das Land nutzt die Vorteile älterer Tanker, um täglich Millionen Barrel Öl zu transportieren. Neuere Ölhändler haben auch andere westliche Unternehmen wie Trafigura und Vitol ersetzt.

Darüber hinaus ist der Preis für Brent-Rohöl aufgrund des starken US-Dollars sprunghaft angestiegen. Der Dollarindex ist in diesem Jahr auf über 106 $ gestiegen, was den Kauf von Öl für Schwellenländer teuer macht. Jerome Powell, der Chef der Federal Reserve, wird später am Mittwoch sprechen.

Daher bestehen einige Bedenken, dass der Ölpreis weiter steigen wird. In einer aktuellen Stellungnahme warnten Analysten von JPMorgan, dass der Ölpreis auf 150 $ steigen könnte. Die Weltbank warnte außerdem, dass der Ölpreis auf über 150 $ steigen könnte, wenn der Krieg in der Ukraine andauert.

Preisprognose für Brent-Rohöl

Copy link to section

UKOIL-Chart via TradingView

Die technische Analyse ist eine gute Methode, um die kurz- und langfristige Entwicklung eines Finanzinstruments vorherzusagen. Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der Preis ein kleines Kopf-Schulter-Muster gebildet hat. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der stärksten Abwärtssignale auf dem Markt.

Brent ist außerdem unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 88,2 $ gefallen, dem Höchststand im April und August dieses Jahres. Vor allem die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte stehen kurz vor einem rückläufigen Crossover, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überverkauften Bereich nähert.

Daher sind die Aussichten für Brent eher pessimistisch, wobei die nächste wichtige Marke bei 80 $ liegt. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde den Preis auf die nächste Unterstützung bei 71,65 $, dem niedrigsten Stand im Mai und Juni, drücken.